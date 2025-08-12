尿液可樂｜罐裝飲品存風險飲可樂飲着尿！青年做漏1步器官衰竭亡

尿液汽水｜有誰猜到，天時暑熱飲可樂會飲着尿？但即使沒有人為的惡作劇，買罐飲品解解渴，一不小心做漏一步，也可能賠上性命！若不幸飲到尿液可樂，對身體會有什麼影響？應該如何處理？在外買罐裝飲品存在危險因子，想保命保健康應該怎辦？



尿液可樂｜男子為報復混尿入可樂 男童飲後不適揭發

一名63歲男子因不滿被超市職員不禮貌對待，遂生報復之心，竟將尿液混入「加系」可口可樂、七喜後再放回貨架。後因一名9歲男童，上月（7月）飲用了一支500毫升膠樽裝的「加系」可樂後，嚐到強烈尿味及感不適到院求醫才揭發事件。男子已被警方拘捕，並在其寓所發現1支尿液及未開蓋、與驗出有尿液同一批次的飲品，相信犯案已有一年。

尿液可樂｜飲尿不適3症狀 或致腸胃炎敗血症

人體的尿液主要成分是水和尿素，還會帶有少量細菌，若然尿液來自患有尿路感染或其他疾病的人，當中便可能帶有大量的致病細菌、病毒或真菌，例如大腸桿菌等。雖然未必會帶來嚴重的傷害，但也可能引發不適症狀：

消化不良｜蛋黃減腸胃炎助傷口癒合 營養師推紓緩腸胃不適5食物

如飲用了罐裝飲品後感腸胃不適，便應立即就醫。（VCG）

1 腸胃不適：如腹痛、腹瀉、嘔吐等腸胃炎表現。



2 細菌感染：若尿液中帶有大量病菌，可能會出現全身性感染，例如尿道感染、敗血症等，特別是免疫力較弱人士如小童、長者、慢性病患者等風險更高。



3 精神創傷：生理上的不適外，也可能造成嚴重的心理陰影和恐懼。



尿液可樂｜急救4招

假如懷疑不幸地誤飲了被尿液污染的飲品，應立即停止飲用，若剛喝下不久，可嘗試催吐，或立即飲用大量清水，把污染飲料稀釋，並即時求醫，進行檢查。

16款汽水糖檢測｜榜首1罐8粒糖！邊款最高鈉=可樂6倍？1款恐致癌

鼠尿病｜馬來西亞青年飲罐裝飲品 染鼠尿病4日亡

飲可樂飲着尿，原來已算不幸中之大幸。早前，馬來西亞馬六甲一名23歲青年因飲用了未經清潔的罐裝飲品而感染「鼠尿病」（Leptospirosis），4日後病情急轉直下，危及腎臟、肺部、神經系統及心臟，最後因器官衰竭而送命。

鼠尿病，是一種由鉤端螺旋體細菌引起的傳染病，主要透過接觸被受感染動物（特別是鼠類）的尿液污染的物件而傳播。我們在外購買罐裝或包裝飲品時，若沒有清洗便直接用口接觸，萬一罐身曾被老鼠尿液污染，細菌便會由口腔或嘴唇進入體內。由於初期病徵不明顯，易與感冒混淆，延誤就醫，後果可能不堪設想。

若沒有徹底清洗便直接用口接觸，萬一罐身曾被老鼠尿液污染，細菌便會由口腔或嘴唇進入體內。（envato）

美國蛋、禽肉出事！1縣爆H5N1禽流感停進口 5貼士免中招器官衰竭

鼠尿病感染症狀

初期：頭痛、肌肉痠痛（特別是小腿）、發燒、發冷、惡心、腹瀉、嘔吐、眼睛充血等。一般在接觸病菌後5至14天出現。



併發症期：細菌可能已攻擊肝臟、腎臟、腦部或肺部，導致黃疸，甚至腎功能衰竭、腦膜炎、肺出血，嚴重者會因多重器官衰竭而死亡。若10%患者或會進入此階段。



因此，若飲用未清洗的罐裝飲品後出現以上不適症狀，應立即求醫，以便進行檢查，避免延誤治療。

購買飲品前，應檢查封蓋等是否完好，罐裝有否凹陷或破裂。（charlie-wollborg＠unsplash）

食物中毒｜網民吃生蠔嘔70次險切腸！醫生教揀蠔檸檬辣椒助殺菌？

飲用罐裝及樽裝飲品 5大注意事項

1 檢查包裝



購買飲品前，應仔細檢查包裝如封蓋等是否完好無損，罐裝有否凹陷或破裂。若發現瓶蓋曾被打開或封蓋周圍有水漬，都不宜購買。

2 目測飲品狀況



若是透明膠樽，可觀察其顏色和清澈度是否異常，有沒有雜質懸浮等。

3 選信譽良好



街邊攤檔或來歷不明的飲品，因缺乏監管，其儲存或運輸過程成疑。

4 徹底清潔罐身



產品在儲存或運輸過程中都有機會受到污染，因此飲用罐裝或支裝飲品前，都應徹底清潔，或以濕紙巾或酒精棉片擦拭。這也是預防染「鼠尿病」等疾病的關鍵。

飲罐裝飲品時，應使用吸管或倒入杯中飲用，比直接用口接觸罐頂安全。（williamfortunato＠pexels）

5 避免直接用口接觸



除了清洗瓶罐，使用吸管或倒入杯中飲用也較直接用口接觸罐頂安全。