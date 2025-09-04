潮州凍紅蟹$3510隻網民撐合理10年前都3千！貴價3原因幾重算上品

潮州紅蟹｜新加坡遊客在港吃潮州凍大紅蟹，疑被欺騙「呃秤」指紅蟹重45兩，索價$3510，報警求助，最終獲店家退回$1115.2（約14兩價錢），亦掀起城中熱話，食客、店家同樣有人撐。究竟紅蟹為什麼那麼矜貴？是否真如遊客從網上搜尋所指，最大的只有1.5斤？紅蟹怎樣才算上品？



潮州凍大紅蟹｜霸凌游客？息事寧人？

新加坡遊客岩羊（新加坡🇸🇬1）於《小紅書》發文，指在西九龍ELEMENTS圓方商場一間潮州菜館吃了潮州凍大紅蟹，卻遭「霸凌游客」，「游客惨遭『蟹鉗夾錢包』」，認為店家給他的紅蟹根本不足45兩，而且從他顯示的深度求索（DeepSeek）搜查資料，指成年的紅花蟹最重只有1.5公斤（約24兩），更證他的猜疑有理。不過，不少網民卻認為，人工智能不能盡信，一隻紅蟹怎會最重只有1.5斤，那個價錢亦很合理，食客為何事前不問清楚價錢才點？店方退錢也只是息事寧人而已。

有網民於《小紅書》發文，指在西九龍ELEMENTS圓方商場一間潮州菜館吃了潮州凍大紅蟹，卻遭「霸凌游客」。（小紅書＠岩羊）

潮州凍紅蟹｜十年前一隻斤零都三千！

「香港街市魚類海鮮研究社」FB群組亦就此事討論，不少網民都認為價錢合理。

「我都覺得係合理收費， 打冷不嬲係呢d價。你試下去九龍城創發食，應該要即場報警都似」



「十年前係創發食一隻斤零都三千，正常價」



「如果花蟹本身質量係靚，更加貴。如果佢係一隻2斤13兩咁罕有，$3500真心唔貴，係非常合理既價，甚至對比某d老牌潮洲菜館，可以講係平」



「係啦，點會冇2斤幾嘅紅花蟹；息事寧人都唔應該按個客嘅意思去賠，AI根本好多資料有錯」



「而家食左先黎講, 仲要係第日用AI查話唔可能有2斤幾, 仲要退錢比佢呢個做法, 係自己做衰左自己, 如果店家無錯, 點都唔應該退錢」



「點會無, 係少D咁解姐, 有咁大隻就係咁貴, 呢D餐廳mark up幾倍係正常」



「每隻蟹都係獨位, 點可能食完話用AI黎講, 店家告番佢就差唔多😂撞正D唔識食嫁遊客,真係唔好彩, 食呢D貴海鮮, 真係識食識價嫁有緣人先好食」



潮州紅蟹是什麼？

農曆八月到十月是紅蟹的當造季節，這時的紅蟹最肥美，蟹黃豐富、蟹肉結實，尤其母蟹，蟹黃非常多且甘香濃郁。潮州紅蟹主要分布於台灣、廣西、廣東、福建、海南等海域，當中以廣東汕頭南澳島附近海域出產的紅蟹，品質較佳。由於常被當地人用來炮製「潮式凍蟹」，因而又稱為「潮州紅蟹」。

潮州凍大紅蟹為什麼價錢昂貴？

1 大紅蟹一般都是零星捕獲，較少養殖，供應量相對較少，用作潮州凍大紅蟹的要求也較高，物以罕為貴，以兩斤以上的大紅蟹才算是上品，次一級的也至少一斤左右。不但要斤兩十足，還要求是活蟹，腳爪齊全絕不能斷手斷腳。

2 大紅蟹是海蟹，運輸過程中需特殊的設備和技術來保證其存活，加上保質期較短，自然提高不少風險成本。

3 潮式凍蟹的製法，需將整隻活蟹先蒸熟，再迅速放入冰箱冷凍，才能鎖住蟹肉的鮮甜和蟹黃的甘香。這種特殊的料理方式也造就了其傳統名菜的地位，價錢亦不菲。