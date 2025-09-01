腸阻塞｜13歲童生吃3包營多麵身亡！即食麵可否生吃4關鍵+4高危族

埃及一名13歲少年因連吃了3包未經烹煮的即食麵，不到30分鐘出現肚痛、嘔吐，後昏迷送院，可惜最終搶救無效，因急性腸道阻塞（Bowel Obstruction / Intestinal Obstruction）身亡。究竟為什麼會引發腸道阻塞？哪些高危族要小心？即食麵又是否不能生吃？



生吃即食麵為何會導致腸阻塞致命？（pexels）

腸阻塞｜生吃3包即食麵 30分鐘後肚痛嘔吐昏迷終不致

開羅一名13歲男子Hamza為了進行TikTok「生吃即食麵」的挑戰，連吃3包印尼Indomie 營多即食麵，30分鐘內開始劇烈腹痛、嘔吐及大量出汗，隨即更昏迷送院，初時懷疑少年食物中毒，把他轉送毒理中心，但途中已告不治。不過，經驗屍報告及產品檢測後發現，麵條並無毒物殘留，而真正死因是大量食用生麵條，引致消化不良、脫水、急性腸胃道阻塞而送命。腸塞｜女護食牛蒡烏冬塞腸劇痛住院2周 4高危食物進食時別漏1步

即食麵不論是經油炸或非油炸處理（如熱風烘乾或冷凍乾燥方式脫水），都是為了令麵條變得乾燥且吸水性強，讓它們能在短時間內變軟食用。因此，當生吃大量即食麵時，麵條進入腸胃後會迅速吸水膨脹，堆積在腸道內，形成巨大團塊，最終導致完全阻塞。

腸阻塞症狀、影響

腸道阻塞會因內容物、氣體和液體堆積擴張，導致嚴重腹痛、腹脹、嘔吐，導致身體嚴重脫水和離子失衡。而脹大了的腸道會壓迫着血管，令腸壁血液供應不足，組織開始缺氧、壞死。壞死的腸壁會破裂，讓含大量細菌的腸內容物洩漏到腹腔，引發嚴重感染的腹膜炎、敗血性休克，甚至死亡。

腸阻塞高危人士

1 曾接受腹部或骨盆手術：因手術易產生腸沾黏，是最大的風險因子。

2 癌症患者：較易因大腸癌發病，或腹部癌症或曾接受腹部放射治療患者。

3 長期便秘：尤其臥床或行動不便的長者。

4 兒童：特別是可能發生腸套疊的幼童。



即食麵可以生吃嗎？4大關鍵不建議

即食麵烹煮前，口感酥脆，但吸水力強，生吃時麵條會在消化道中吸收大量水分，並迅速膨脹、消化困難，可能導致腸道阻塞。除了消化問題，不建議生吃即食麵還有其他原因：

即食麵和調味包一般高鈉高脂，生吃會增腸胃負擔，導致腹脹、腹痛等消化不良症狀。（資料圖片）

1 消化困難

生吃即食麵條，以為酥脆，其實結構堅硬，咀嚼後仍難完全消化，容易導致胃腸不適。

2 營養失衡

即食麵的主要成分是碳水化合物，麵體和調味包一般高鈉高脂，生吃會增腸胃負擔，導致腹脹、腹痛等消化不良症狀。

3 衛生問題

包裝即食麵雖在生產過程中經過嚴格衞生控制，但生吃仍存潛在細菌或微生物污染風險。

4 窒息風險

麵條質地堅硬，若沒徹底咀嚼，吞嚥時有機會卡在喉嚨或食道，造成窒息。

腸阻塞預防方法

1.高纖飲食：多吃蔬菜、水果、全穀類，保持大便柔軟，預防便秘和憩室炎。

2. 充足水分：每天飲用足夠水分，幫助纖維發揮作用，避免糞便乾硬。

3. 適當運動：運動有助促進腸道蠕動，幫助排便。

4. 細嚼慢嚥：避免進食或吞入大塊或難以消化的食物，例如某些海鮮的硬殼或糯米等。