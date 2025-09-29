食放題有冇拎過嘢走？愈貴≠愈愛15款火鍋配料響鈴第2 海鮮3甲不入

火鍋配料排名｜荃灣放題火鍋店「千海水產」近日因一對男女顧客「又食又拎」被發現的影片曝光，引起全城嘩然。除了涉取走的食物多得驚人，其徒手拿完一叠生肥牛再搲頭的畫面也極震撼。火鍋任食，為了快回本，不少人都會多選海鮮、肥牛等貴價食物，但大家心中最愛的火鍋配又是否愈貴愈愛？網民心目中的火鍋配料排名15位，生蝦、肥牛又排第幾？



火鍋放題：網民：有邊個食放題冇拎過野走？

「千海水產海鮮火鍋放題」荃灣店一對男女食客於日前（27日）疑偷取食物的影片被瘋傳，食客因被店員當場逮過正著，被要求從袋中取出從店內取走的食物，從畫面中看到，有膠盒、膠袋、環保袋，內載的食物包括大大隻仍很生猛海蝦、生蠔、一叠肥牛、出前一丁等。有網民認為店方不應把影片發放「公審」事件，做法不對，亦有網民表示「有邊個食放題冇拎過野走？」

打邊爐任食，你吃最多的是什麼？最貴還是最愛？ （envato）

不過，另一個惹關注的是食安問題，這樣儲存海鮮、生肉，回家後即使煮熟，就不會有風險嗎？據食安中心資料顯示，所有易變壞的食物，包括生牛肉、海鮮等，不應在4°C至60°C的環境下，存放超過2小時，並應盡快放回雪櫃。而USDA Food Safety建議，如果環境溫度高於 32°C，則時間縮短為1小時。

否則，有機會染上大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等。因這些細菌在室溫（約20°C - 40°C）的環境下會以驚人的速度幾何級數繁殖。即使看起來或聞起來沒有異樣，細菌數量可能已經達到足以導致食物中毒的水平。 某些細菌如金黃色葡萄球菌，在繁殖過程中會產生耐熱的毒素，即煮熟後仍有食物中毒風險。

火鍋配料排名｜網民至愛 海鮮只第9 響鈴第2

火鍋打邊爐，是香港人至愛料理之一，但除了價值高、易回本，真正最受歡迎的火鍋配料是什麼？早前我們在網上作了統計，網民的心水火鍋配料是什麼？雖然偶爾也會改變，但以下15種火鍋配料始終是網友最愛。

火鍋配料排名首三甲：

1 肥牛

2 響鈴

3 炸魚皮

4 烏冬

5 芝士腸

6 金菇

7 脆肉脘

8 白蘿蔔

9 海鮮

10 花甲

11 芝士竹輪

12 生根

13 豆卜

14 鱔片

15 蝦膠

