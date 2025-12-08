麥玲玲馬年催運｜赤馬紅羊劫雙火疊加！馬鼠兔牛犯太歲+開運食物

2026年馬年｜即將送蛇迎馬，原來2026年是「丙午赤馬年」，天干地支同樣屬火，形成「雙火疊加」。堪輿學家麥玲玲師傅表示，生肖屬馬、鼠、兔、牛的人士將犯太歲，易情緒波動，可做2件事化解心浮氣躁的情況。



2026馬年運程｜赤馬紅羊劫 雙火疊加易急躁

「赤馬年」又有稱為「赤馬紅羊劫」，60年才出現一次。原因是2026年的天干為「丙」屬陽火，意指烈日；地支「午」對應生肖「馬」，五行上亦屬火，形成「雙火疊加」。傳統民俗認知，雙火的年份代表能量旺盛，但也容易急躁，凡事宜冷靜、理性，停一停反而少走冤枉路。

明年為「赤馬年」，犯太歲人士容易情緒波動。(pakutaso)

2026馬年運程｜四生肖犯太歲 易心煩氣躁

2026年屬馬、鼠、兔、牛人士皆犯太歲，容易感受到明顯的壓力，較易受外來的影響而情緒波動，因瑣事心煩氣躁，氣場不穩。

屬馬：為本命年又自刑，易自我糾結

（《香港01》AI製圖）

屬鼠：子午相沖，生活易有劇變

（《香港01》AI製圖）

屬兔：有機會遭遇破財或合作破裂

（《香港01》AI製圖）

屬牛：宜留意健康和人際關係。

（《香港01》AI製圖）

2026馬年運程｜犯太歲「一喜擋三災」

傳統上犯太歲宜舉行喜事沖喜，應驗「一喜擋三災」。因此犯太歲生肖可考慮結婚、添丁、置業、創業等，主動應驗減低衝擊，亦宜有心理準備來年變化較多。

犯太歲生肖開運食物

麥玲玲師傅建議，犯太歲生肖人士可以全年多參與歡聚場合，融入快樂的氣場之中，提升個人正能量。

飲食方面也適宜選擇具有喜慶、暖身，或是寓意良好的應節食品，例如蘿蔔糕、年糕、笑口棗、湯圓、盆菜等，既能補充元氣，也能有效維持好心情。