廚房異味｜水槽散臭蛋味長期吸入恐中毒！除臭3步1張紙比白醋好用

廚房異味｜下水道異味｜許多人都會遇到廚房下水道散發出難聞異味的情況，有時長假回來，發現廚房傳來陣陣腐臭味或「臭雞蛋味」，不但影響衞生，長期吸入會引起頭痛、噁心等症狀。如何做才能讓廚房空氣在短時間內煥然一新？在動手清理之前，首先要清楚了解異味產生的原因。



廚房傳來的陣陣腐臭味，若不及時清理，長期吸入會引起頭痛、噁心等症狀（Henry Kobutra@unsplash）

廚房下水道異味原因 P型存水彎水封失效

廚房下水道產生異味最主要的原因是水槽下方的P型的彎管裡面的水乾掉了，下水道難聞的氣味返了上來。廚房陷阱｜致癌傷心臟高溫炒菜5危害 健康烹調3招冒煙下食物超錯

廚房水槽下方的排水管都有一根彎曲的U形管道，稱為P型存水彎。它的設計是J型彎曲處會保留少量的積水，形成一道「水封」，用來阻隔下水道系統的臭氣和害蟲，每次使用水槽時，新水會替換J型彎管中所積存的舊水。如果長時間外出、旅行或未使用水槽，存水彎裡的水會慢慢蒸發乾涸。一旦水封消失，下水道中的腐敗氣體、害蟲就會毫無阻擋地湧入室內。

廚房下水道異味原因，P型存水彎水封失效（AI圖片生成）

下水道異味3大危害｜頭痛惡心麻痺嗅覺神經

這股氣味讓人相當反感，尤其家裡空間比較小，這股難聞的異味還會附在衣服、窗簾和沙發上。而且這股氣體並不是單純的臭味，下水道氣體是多種氣體的混合物，主要成分包括硫化氫、氨氣、甲烷和二氧化碳，其中對人體危害最大的是硫化氫（聞起來像臭雞蛋味）。雖然必須要達到較高的濃度才會對健康造成危害，但長期吸入也會對人體造成一定的傷害。雪櫃除濕｜專家教善用1廚房小物加鹽效果更好！5招除臭別只放檸檬

下水道異味危害，頭痛惡心麻痺嗅覺神經（Andrea Piacquadio@pexels）

根據台灣國家環境毒物研究中心等的資料顯示，長期吸入硫化氫會有以下症狀：

1. 頭痛、頭暈、惡心、呼吸急促。

2. 注意力不集中和極度疲勞。

3. 最危險的是會引起「嗅覺疲勞」，特別是高濃度的時候，硫化氫有一個特性，聞久了會麻痺嗅覺神經，覺得「沒那麼臭了」或「味道散了」，讓你失去警覺，繼續吸入毒氣。



廚房異味｜下水道去除/避免異味方法

遇到這個異味「殺手」別急著花錢請師傅，根據美國知名美食與烹飪媒體網站Chowhound的報道，其實只要掌握幾個簡單方法，就能避免異味的產生也能在幾秒鐘內驅散異味，讓廚房重回清新。

避免異味方法：紙張秘技

要出遠門前，先打開水龍頭沖水約30秒，確保P型存水彎內填滿乾淨的水，拿一張乾燥的影印紙或其他紙張也可，蓋住排水口，在紙上放一個稍具重量的物品（如陶瓷盤子或玻璃杯）壓住，形成一個物理屏障，有效減緩P型存水彎內水分的蒸發速度。

避免異味方法，紙張秘技（Pixabay@pexels）

貼士：在注水之後、蓋紙之前，可以往排水口倒入少量的礦物油（石蠟油），礦物油會浮在水面上，進一步延緩水分蒸發。



去除異味方法：小蘇打加白醋黃金搭檔

如果水槽已經有異味，可用小蘇打粉搭配白醋倒入排水口，能幫助分解管壁上殘留的食物殘渣，避免它們腐爛產生臭味。白醋功效｜洗微波爐/除焦燶/辟肉羶 白醋15種妙用脆炸豆腐都靠佢

祛除異味方法，小蘇打加白醋黃金搭檔（Monfocus@pixabay）

貼士：小蘇打粉與白醋的黃金比例通常是1 : 2



去除異味方法：1+2方法結合 功效最大化

如果出遠門時間較長或長時間不使用，可以兩個方法結合起來：

1. 先用小蘇打和白醋清理下水道食物殘渣

2. 再排水口倒入少量礦物油

3. 最後蓋上紙張，用重物壓住。



若常用水槽卻還是散發臭味，這可能意味著P型管或污水管內部有嚴重堵塞，或是垃圾處理器發生故障，應考慮聯絡專業師傅檢查。