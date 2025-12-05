車厘子功效｜助眠減疲勞延長睡覺84分鐘！點食見效？3大黃金配搭

車厘子功效｜失眠｜助眠水果｜踏入冬季正是南半球（如智利、澳洲塔斯曼尼亞）車厘子當造的黃金期，售價也比較便宜。不僅好看好吃，還能助眠。究竟車厘子為什麼能助眠？一天最多吃幾個？如何搭配可使功效最大化？



車厘子可助眠（Pixabay@pexels）

失眠原因｜壓力焦慮 年紀增長

失眠困擾著許多人，壓力、焦慮、興奮、飲食、環境、疾病等都是引起失眠的原因，尤其隨著年紀增長，人體分泌的褪黑激素減少的時候，讓人只能「兩眼放光」的躺在床上，想睡卻睡不著，無比痛苦。失眠｜晚餐與睡眠至少隔幾多小時？建立10大良好睡眠習慣改善失眠

失眠原因，壓力焦慮飲食年紀增長（Andrea Piacquadio@pexels）

車厘子助眠｜延長睡眠時間84分鐘 降低15%的疲勞感

車厘子不僅是「大自然的寶石」，更是「天然助眠師」。根據發表於《美國治療學雜誌》期刊的一項研究表明，失眠的長者在連續兩周、每日兩次攝取櫻桃產品後，其夜間睡眠時間平均延長了84分鐘。且這樣的研究不止一個，發表在《歐洲營養學期刊》的研究表明，在飲用車厘子汁期間，受試者的疲勞感下降了15%。睡眠效率由平均91.6%提升至 93.3%，意味著受試者躺在床上「輾轉反側」無法入睡的時間顯著減少。揀車厘子貼士｜唔係紅就好！邊粒更甜多營養睇1部位即知＋保存5招

車厘子助眠，延長睡眠時間降低15%的疲勞感（Jane T D.@pexels）

車厘子助眠｜富含天然褪黑素 穩定情緒助放鬆

為什麼車厘子有如此強助眠效果？這是因為車厘子富含調節睡眠的褪黑激素，能被腸道迅速吸收並進入血液循環，主要分為兩類，以每100克比較，酸車厘子約含有13.46ng/g，甜車厘子約0.2ng/g，雖然差距較大，但甜車厘子勝在美味且入口性好，主打以量取勝。

不僅如此，車厘子還富含色胺酸，是合成血清素的前驅物質，能穩定情緒、讓人放鬆，這樣一來就能讓人輕鬆入睡。雖然車厘子含有褪黑激素，但其劑量是「生理性」，而非「藥理性」，並非一吃就能秒睡。車厘茄營養｜鐵質是車厘子4倍！護心助防癌4功效 挑選2招紅就好?

建議：想助眠者可於睡前1–2小時吃約4至5顆即可，不可過量容易導致腹脹、胃氣過多。



車厘子好處｜減痛風發作風險達75%

車厘子不僅能助眠還能降低痛風發作風險。尿酸是人體內嘌呤代謝的終產物，80%來自體內細胞代謝，20%來自食物，主要經過腎臟進入尿液排出體外。痛風飲食｜90%痛風因尿酸排泄不足 戒3類食物 多喝1飲品助排尿酸

車厘子好處，痛風發作風險降低35%（AI圖片生成）

若尿酸過高就會引起痛風。車厘子中的花青素能幫助血液中的尿酸更快隨尿液排出體外。根據波士頓大學醫學院的一項研究表明，與不吃車厘子的患者相比，連續兩天食用車厘子或相關產品的患者，痛風發作的風險降低了35%，如果患者在服用痛風藥物的同時食用車厘子，其發作風險更是降低了75%。

建議：

1. 高尿酸者首選酸櫻桃濃縮汁每次約30毫升 (2 湯匙)，兌水飲用。

2. 若選甜車厘子可每日吃約10粒左右，不可過量易導致血糖偏高。



車厘子3搭配

車厘子不僅可以單吃，若能與特定的食物進行「強強聯手」，能產生1+1>2 的效果。

黃金搭配1｜車厘子＋希臘乳酪：助腸道健康

車厘子的酸甜能中和乳製品的濃郁奶香，口感層次豐富。酸奶中的益生菌配合車厘子的膳食纖維，有助於腸道健康。乳酪表面水液倒掉太浪費！專家揭4好處降血壓增記憶 現1情況即丟

車厘子配希臘乳酪，有助於腸道健康（ponce_photography@pixabay）

建議：將新鮮車厘子切半去核，拌入乳酪中，還可加入堅果碎。



黃金搭配2｜車厘子＋三文魚：抗衰老

三文魚富含 奧米加3（Omega-3），車厘子，富含花青素兩者都是公認抗炎選手，能抗衰老，三文魚中的DHA對大腦健康至關重要，車厘子則含有天然的褪黑激素。晚餐食用這個組合，有助於放鬆神經，提升睡眠質量。三文魚食譜｜保護呼吸道食譜香椿時菇彩椒三文魚 煎魚無需加油？

車厘子配三文魚：抗衰老（micheile henderson@unsplash）

建議：吃完三文魚後建議間隔30-60分鐘再吃車厘子對腸胃好。



黃金搭配3｜車厘子＋燕麥：穩定血糖

車厘子和燕麥都屬於低GI食物，以減慢血糖吸收，有助於維持血糖穩定。 燕麥｜作家實測連吃14天 身體現1驚人變化！降血壓膽固醇要這樣吃

（sunxiaoji@pixabay）

建議：燕麥選傳統燕麥片不要選即食燕麥，即食燕麥因經過加工通常GI值較高（約79至83，接近白飯）。

