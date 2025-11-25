李婉華瞓醒視網膜穿窿險永久失明！小心飛蚊閃光5症狀＋護眼4食物

李婉華險失明｜視網膜穿窿｜近日，57歲前TVB藝員李婉華在社交平台直播爆自己左眼曾經歷近半年的失明，她起初以為只是「飛蚊症」未有正視，直到愈來愈嚴重，去醫院檢查才發現是視網膜穿窿，若惡化下去，恐致永久失明。究竟什麼是視網膜穿窿？早期會有什麼症狀？



李婉華險永久失明｜出現「飛蚊症」視力日漸模糊

李婉華在個人YouTube頻道直播中，分享了自己的「驚險」經歷，她指自己兩年前左眼開始出現「飛蚊症」，眼前常看到有黑點飄動，當時不以為然，只以為是休息不足，其後症狀加劇，眼前開始出現「閃光」，但因工作忙碌而未有處理，後來眼前只剩下一片深灰色，視力日漸模糊，她仍以為是疲勞所致，沒有正視問題即時求醫。護眼湯水食譜｜清肝明目中醫推薦枸杞葉 1湯1茶食譜紓緩眼睛疲勞

李婉華指出自己兩年前左眼開始出現「飛蚊症」，眼前常看到有黑點飄動（AI生成圖片）

李婉華險永久失明｜一覺醒來視網膜穿窿 左眼只見灰色

最令李婉華感到害怕的是，有一天睡醒，發現左眼完全看不到東西，當時眼前只剩下一片深灰色，無論如何眨眼、沖洗，都無法恢復視力。她立即到急症室求醫，經醫生檢查後發現患上「視網膜穿窿」，若惡化下去可能導致永久失明。幸好在接近半年的治療與休養後，李婉華的視力慢慢恢復了。

經歷此事，李婉華以「過來人」的身份提醒大家「真係唔好輕視任何身體俾你嘅警號。我當時真係好驚，每日都喺恐懼中，好驚隻眼會盲一世。」她指出，若眼睛出現乾澀、飛蚊、閃光等問題時，一定要及早求醫。護眼｜長時間用電腦致用眼過度酸澀疲勞？5招護眼方法明目又醒腦

李婉華她指出，若眼睛出現乾澀、飛蚊、閃光等問題時，一定要及早求醫（IG圖片）

視網膜穿窿4成因 高度近視超50歲的人風險大增

視網膜穿窿又稱「視網膜裂孔」，是指視網膜上出現了小小的裂縫或破口，這通常是眼球內的玻璃體液化收縮後，在與視網膜分離時，拉扯或撕裂視網膜所致。根據香港消費者委員會等的資料顯示，視網膜穿窿還有以下成因：

1. 後玻璃體脫離：隨着年紀增長，玻璃體會逐漸退化、萎縮，並出現液化現象，當愈來愈多玻璃體液化，玻璃體便會與視網膜分離，這是最常見的原因也是正常的生理現象。

2. 高度近視：超過600度近視的人的眼球軸長比正常人長，由於眼球被拉長，會令視網膜變薄，因此，患有視網膜脫落的風險較一般人為高。

3. 受到外傷：頭部或眼部受到強力撞擊，如運動傷害（拳擊、球類）、交通事故、暴力攻擊等，會使眼球瞬間變形，導致視網膜穿孔及脫落。

4. 年齡增長：年過50歲，視網膜穿孔及脫落的發生率大增。



護眼食物｜機不離手眼矇有救！專家推3食物減衰退1蔬菜助過濾藍光

高度近視超50歲的人得視網膜穿窿的風險大增（Matt Bennett@unsplash）

視網膜穿窿5症狀 飛蚊、閃光、視力模糊

若不想像李婉華一樣差點永久性失明，就不要忽視身體的「警告信號」，根據台灣《康健知識庫》上的資料顯示，視網膜穿窿會有以下症狀，平時要注意，千萬不能忽視：

1. 飛蚊症：眼前出現不同形狀的黑色影子，如點狀、絲狀、網狀或蜘蛛網狀，像小飛蟲一樣飄動，尤其在看向白色背景或晴朗天空時更明顯。

2. 閃光感：眼睛看到像閃電、燈泡一樣的光點，光感可能會持續發生，也可能間歇性。

3. 視線缺損：眼鏡彷彿被黑影或者黑幕遮蓋部分視野，這個黑影不會像飛蚊一樣飄動，而是「固定」在某個位置，這是最緊急的信號。

4. 視力模糊：中心視力可能突然或逐漸變得模糊。

5. 頭痛：若出現視野缺損時，會不自覺地更用力地去「看」東西，導致眼睛疲勞從而引發緊張性頭痛。



護眼4飲食

平時除了「少看手機、多多休息」之外，還可從飲食入手，全面保護眼睛。

1. 紅蘿蔔

紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，能在肝臟和小腸內轉化為活性維生素A，能改善夜盲症。紅蘿蔔營養｜紅蘿蔔帶泥才新鮮？菜販教挑選5招 延長保鮮勿漏1步

紅蘿蔔能改善夜盲症。（Nick Fewings@unsplash）

建議：每周吃3至5次，約50至80克



2. 深海魚類

如三文魚、鯖魚、秋刀魚等深海魚富含豐富的奧米加3（Omega-3），抗發炎減少乾眼症狀。三文魚食譜｜保護呼吸道食譜香椿時菇彩椒三文魚 煎魚無需加油？

三文魚、鯖魚、秋刀魚等深海魚，抗發炎減少乾眼症狀。（David B Townsend@unsplash）

建議：每周至少吃2次深海魚，如果不吃魚，可以考慮從亞麻籽、奇亞籽、核桃中攝取植物性的奧米加3（Omega-3）。



3. 菠菜

菠菜富含葉黃素和玉米黃素，能過濾掉最具破壞性的藍光，降低黃斑部病變風險。菠菜營養｜菠菜助降大腸癌風險生或熟吃好？醫揭1吃法阻營養吸收

菠菜能過濾掉最具破壞性的藍光，降低黃斑部病變風險（Louis Hansel@unsplash）

建議：葉黃素是脂溶性的，與健康油脂一起食用能大幅提高吸收率，如用橄欖油清炒菠菜。



4. 藍莓

藍莓富含強大抗氧化劑——花青素，能緩解數位視覺疲勞，降低白內障風險。藍莓功效｜強心補腦抗三高 專家教點配搭發揮最高功效 日吃多少?

藍莓能緩解數位視覺疲勞，降低白內障風險。（Joanna Kosinska@unsplash）

建議：每周食用3至5次，每次分量約75至100克，相當於一個拳頭大小。

