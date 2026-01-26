臘八節習俗｜吃臘八粥開運保平安附做法　3禁忌做錯1事趕走財神！

臘八節習俗｜臘八節是在每年的十二月初八，是祭祀祖先與神靈，祈求豐收、吉祥的的重要傳統節日。今年的臘八節正好落在今日（1月26日），代表著正式進入「過年倒數」，在這天進行祈福，有助來年好運滿滿。



臘八節由來

「臘」在古代有兩層含義：一是指「接」，即新舊交替；二是指「獵」，即捕獵野獸來祭祀祖先與神靈。古人會在這日祭祀大地與農神，感謝過去一年的豐收，並祈求來年風調雨順。後來融合了佛教中釋迦牟尼佛在菩提樹下修行成道的日子，因此又稱為「成道節」。

臘八節吃臘八粥寓意增福增壽、平安吉祥。（來源：photo-ac）

臘八節習俗

1. 臘八粥

臘八節最廣為人知的習俗就是吃臘八粥。相傳釋迦牟尼在悟道前，因長年的苦修導致體力不支，昏倒在尼連禪河邊。一位牧羊女見狀，便用野果、多種穀物混合乳汁熬成粥供養他。釋迦牟尼恢復體力後，最終在菩提樹下證悟成道，因此又被稱為「佛粥」，不止富有營養暖胃消寒，還寓意增福增壽、平安吉祥。

臘八粥做法

材料：

糯米、黑米各40克

綠豆、薏米、紅棗、蓮子、花生、赤小豆、小米、紅芸豆、桂圓肉各30克



做法：

1. 洗淨材料，除了紅棗與蓮子以外，把所有食材倒入電飯鍋中加入清水，分量要比平常煮飯時要多，按煮粥模式。

2. 煮約45至50分鐘左右，直接打開鍋蓋，放入紅棗和蓮子。

3. 蓋上鍋蓋繼續煮直到結束即可。



2. 醃製臘八蒜

除了喝粥，北方地區（特別是北京一帶）還流行在今日醃「臘八蒜」，因「蒜」與「算」同音，過去商家會在臘八這天泡蒜，同時清算一年賬目，也稱「臘八算」。債主也會送臘八蒜給欠債人，暗暗提醒「該算賬了」。

除了喝粥，北方地區（特別是北京一帶）還流行在今日醃「臘八蒜」。（77小廚房@小紅書）

黑蒜功效｜降血壓抗衰老增免疫力5好處 自製黑蒜簡單5步可用飯煲

做法：

1. 將蒜瓣去皮，毋須清洗，保持乾燥，放入乾淨無水無油的玻璃瓶內。

2. 加入米醋，沒過蒜瓣，密封瓶口便可。

3. 置於陰涼處約20天左右，直至蒜瓣逐漸變成綠色即成。

泡好的綠色蒜，會由辛辣變得酸甜脆爽。除夕時與餃子一同食不僅風味獨特，更有助於消化。

3. 吃白菜

白菜，諧音「百財」，意味著在新的一年能招財進寶、聚攏百財。

4. 大掃除

除了飲食，還有「臘八掃屋」的傳統。要把家裡的每一個角落都打掃乾淨，將過去一年的不如意通通掃出門，迎接新年福氣。

臘八節還有掃屋的傳統，把家裡的每一個角落打掃乾淨，將過去一年的不如意通通掃出門，迎接新年福氣。（jean-van-der-meulen＠pexels）

臘八節禁忌

除了吃的對，也要避開這些禁忌，以免破壞好運。

1. 不回娘家：在某些地區的傳統觀念中，出嫁的女兒臘八這天不宜回娘家。源於「臘八不吃娘家米，祖祖輩輩還不起」的說法，認為會帶走娘家的財運。



2. 不搬家：俗話說「臘月不搬家，正月不剃頭」。臘月是一年當中最凍的月份，也是新舊交替的關鍵期，此時變動居所會驚動宅神，影響家運穩定。



3. 切忌爭吵：臘八節是一年運勢的起頭，這一天應保持心情愉悅、與人為善，避免與家屬或他人發生爭執。



參考資料：豆豉美食@YouTube