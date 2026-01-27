網民實測抗感冒6偏方1日見效？中醫解構奇異果隨時愈食愈虛+7湯水

感冒偏方｜冬天天氣寒冷，喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、發燒等感冒症狀不時出現。很多人也受症狀困擾，有網民分享6招對付初起感冒，包括「飲暖水」、「噴嚏法」，並表示「實測成功，戰勝病菌」。註冊中醫師葉家豪指，那些方法對恢復健康有一定幫助，但非萬能，需視乎個別體質。



感冒初起，可以嘗試以食療和湯水恢復健康。（pexel圖片）

感冒偏方｜網民24小時實測6招

寒冷天氣帶來惡菌！有網民在threads分享自身經驗，當感覺到喉嚨痛時，用24小時實測6招，成功戰勝初起感冒。抗病6招包括：

1. 每隔數小時用鹽水仰頭漱口

方法一是以鹽水漱口。（photo-acl圖片）

2. 食用止痛藥，配合藥性喉糖

第二招_ 食止痛藥。(pexel圖片)

3. 驅寒噴嚏法：用紙巾捲成條狀撩鼻孔，讓自己連續打十個噴嚏，直至沒有噴嚏可打為止

方法三：連打噴嚏(photo-ac圖片)

4. 食兩個金奇異果

金色奇異果較溫和，適合大部分感冒症型人士。（pexel圖片）

5. 睡覺時熱敷眼睛和頸，也可以敷鼻

6. 戴口罩、多飲暖水、去廁所

他指自己做齊以上方法，第二朝起身「完全冇事」，更指「戰勝病菌嘅感覺勁爽」。



感冒偏方｜中醫拆解偏方成效 噴嚏法慎用

鹽：紓緩初起感冒喉痛

註冊中醫師葉家豪表示以上方法有一定中醫基礎，例如：鹽在中醫角度有清熱解毒功效，能消炎潤喉，感冒初期用250毫升溫水加2克食鹽，每日漱口數次，的確對舒緩初起感冒喉嚨痛有幫助。

奇異果：助風熱感冒或陰虛體質縮短病情

食奇異果則能補充維他命C，兼具補氣養陰、增強免疫力的功效，對風熱感冒或陰虛體質有助縮短病情，緩解疲勞。葉醫師提醒，奇異果，並非人人適用，如氣虛體質，更不宜食用！但金奇異果較綠奇異果溫和，適宜一般體質。

部分體質的感冒人士並不適應食用綠色奇異果。（pexel圖片）

飲暖水和暖敷：風寒感冒適用 風熱感冒反加重病情

飲暖水和暖敷都有助驅寒，暖水有助促進代謝，排出邪氣，所有感冒均適用，但暖敷僅適用於頸僵、頭痛的風寒感冒。風熱感冒一旦熱敷，反而會加重內熱。

噴嚏法：恐刺激氣管 不建議嘗試

對於噴嚏法，葉醫師坦言並未納內常規療法之中。如感冒初起受鼻塞困擾，可以按迎香穴（位處鼻翼旁）或嗅溫辛藥，如薄荷，有助舒緩。他提醒，用刺激物打噴嚏，有機會刺激氣管，不建議嘗試。

葉醫師表示，中醫強調「辨證施治」，療法需要配合於相應的證型或體質，一種療法非「萬能」。他列出5種常見感冒體質，並建議合適的舒緩方法。

葉家豪中醫師對5種常見感冒體質建議的合適紓緩方法（AI製圖）

孕婦、兒童、老人或慢性病患者更需慎重，建議咨詢中醫師。

感冒食療｜風冷／風熱型感冒 飲食宜忌

面對感冒初發，葉醫師建議飲食宜清淡、易消化為主，避免生冷、油膩、辛辣、甜膩，減少消化負擔，亦避免一些促進炎症的食物，例如是粥、湯水等半流質或清淡流質食物，以正氣抗抗邪，加快恢復。另外，建議多多喝水，多休息，發汗有助緩解病情。

風冷/風熱型感冒飲食宜忌：

風冷/風熱型感冒飲食宜忌（AI製圖）

中醫推介：感冒初起飲食及湯水建議

一般感冒初起，可以多吃蔬果補充維他命C，也宜適量攝取蛋白質，如煮雞蛋、瘦肉等。葉醫師亦建議飲用「蘿蔔蔥白湯」，以白蘿蔔、蔥白、生薑煮湯飲用，宣肺解表。

如感冒已出現可辨的證型，例如怕冷、喉痛、咳嗽等，則可按病徵選擇合適的湯水，以舒緩病情。

潤喉食物｜咳嗽分3種亂吃病情加重！化痰止咳10食物香蔥點食見效?

１風寒初起：蔥白薑湯

材料：蔥白3段、生薑3片、紅糖適量。

用法：煮沸飲熱，助發汗散寒。

感冒吃什麼？營養師推蔥雞湯做法簡單‎ 蔥6好處1食法恐患甲型肝炎

２風熱初起：桑菊薄荷茶

材料：桑葉、菊花、薄荷各5克。

用法：泡飲清熱，緩解症狀。

【醫管局防感冒配方】紫蘇菊花薄荷防流感‎ 消胃脹紫蘇藿香陳皮茶

薄荷泡茶可預防流感。(資料圖片)

３有咳嗽、喉痛：梨子川貝湯

材料：雪梨1個、川貝5克、冰糖適量。

用法：隔水燉，潤肺止咳。

川貝功效｜化痰治喉痛7功效川貝平貝點分？中醫推2食療減痰黏氣喘

中醫推介：增強抵抗力飲食及湯水建議

天冷屬「風寒」當令，易傷陽氣。中醫強調「冬藏」，宜溫補肺腎、益氣固表，增強免疫。想安然度過寒冬，可參考中醫學說的食療原則，以溫性食材（如薑、羊肉、核桃、紅棗），補氣血、散寒。同時，多做運動、注意保暖、保持規律作息，助正氣充盛。

湯水推介（冬季日常，2-4人份）

4. 黃芪黨參雞湯

材料：黃芪、黨參、雞肉。

功效：補氣固表，防感冒，氣虛易感者佳。

黃芪功效｜補中益氣防感冒黃芪6功效‎ 中醫教3配搭改善氣虛免上火

相關食譜：【健康湯水食譜】黨參黃芪瘦肉湯又名四君子湯 益氣紓緩鼻敏感

黨參黃芪瘦肉湯食譜

5. 當歸羊肉湯

材料：羊肉、當歸、生薑。

功效：溫陽散寒，適合怕冷者。

6. 淮山杞子栗子湯

材料：淮山、杞子、栗子。

功效：健脾補腎，增抵抗。

7. 蟲草花北芪湯

材料：蟲草花、北芪、紅棗。

功效：補肺益氣，潤燥防燥咳