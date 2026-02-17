接財神2026｜迎財神初四或初五？時間＋供品＋5宜忌1行為嚇走財神

新年習俗｜接財神2026｜農曆新年傳統習俗、禮儀特別多，無非為求新一年萬事如意、事事順遂。來到大年初四，原來是關乎一年財運的大日子，財神要這天搶先接！迎接財神要有豐盛祭品，但原來凡人們今天要吃剩菜，才可保全年豐衣足食。



新年習俗｜初四子夜迎財神 搶先一步

相傳大年初五是財神生日，清代文人顧祿在記述民間節令習俗的《清嘉錄》中指：「正月初五日，為路頭神誕辰。金鑼爆竹，牲醴畢陳，以爭先為利市，必早起迎之，謂之接路頭。」有指路頭神即財神，人們相信能得到財神庇佑，便可財運亨通。由於子夜時分被認為是財神降臨的時間，所以傳統上會在初四晚搶先接財神，以防財神被人請走，提早迎接財神又叫「搶路頭」，象徵搶得財運先機，也會特別靈驗。

想新一年財源廣進，要搶在財神初五生日前迎接。（Alexander Grey@Unsplash）

接財神宜忌｜記得打開大門窗戶

古時接財神的供品必備羊頭和鯉魚，羊頭有「吉祥」之意，而鯉魚是因為「魚」與「餘」諧音，圖個吉利。現代人會簡化為糕點、三牲、酒菜、香燭等，焚香禮拜，虔誠地恭迎財神到來，祈求為一年帶來財運。當到達子夜（初五的零時零分），就要打開大門和窗戶，燒香放爆竹，向財神表示歡迎。傳統接過財神，大家還要吃路頭酒，期盼新一年大富大貴。

接財神宜忌｜迎財神忌吝嗇

迎財神最忌是吝嗇，所以當日要多分享。可在家中多放糖果，有讓來訪親友客人分享「甜頭」之意。大方分享、廣結善緣，也有助新年財運亨通，財神也更樂意靠近。相反如果在迎神這天太過小氣，財神會不願靠近，這不但影響財氣，年一年恐怕也沒有好人緣。

迎財神切忌吝嗇小氣，會嚇怕財神（Ilya Batorshin@pexels）

迎財神5禁忌你要知：

1. 不可小氣：將拜完的禮品分享、贈與他人，財神會更眷顧你。

2. 衣服整齊：避免穿有破洞、露臍的衣著，以免漏財。

3. 不可貪婪：求財時要明確，不可貪心、抱怨，也要和神明稟報還願方式。

4. 忌用針線：縫補衣物象徵補破洞，會令整年都一直要補破洞，且針有煞氣。

5. 留意供品：不要諧音或形狀不吉利的水果，如酥餅類（音近「輸」）、 蘋果（音近「貧」）、蓮霧（中空象徵漏財）。

接財神宜忌｜初四全家吃折羅

初四迎財神不可吝嗇，供品最重要夠豐盛，不過凡人這天卻正好要相反，按傳統習俗，正月初四要全家一起吃「折羅」。折羅是「大雜燴」的意思。這大雜燴必須要用剩菜，就是把之前大魚大肉所剩下來的飯菜煮在一起，做成大雜燴。吃「折羅」這習俗，除了為祈求新一年衣食豐足，也有年年有餘，財運不外流的好寓意。

吃「折羅」歷史悠久，重點是用剩葉泡製。（設計圖片）

接財神宜忌｜折羅美味靠２招

由於製作折羅的材料是剩菜，要兼顧美味，也要有一定技巧。台灣家事達人李璐就在網上媒體中給大家兩個做折羅的美味貼士。

１ 注意下鍋順序：先把肉類及菜類分別揀出，煮的時候一定要先肉後菜，這順序很重要，可令成品不會出現怪味。

２區分重口味：適合配白飯的重口味食物如扣肉等不能佔大比重，其實最好是做另一道單一口味的折羅，另加點配料，發揮創意。

參考資料：TVBS新聞網