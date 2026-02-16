雞食譜｜做節點解食雞？10款簡單雞食譜　蒸／燉／燜／煲湯快靚正

雞食譜｜新年｜俗話說「無雞不成宴」，無論是過年過節、供奉神明或是生日壽宴都會吃，為什麼雞在喜慶大事大節上那麼重要？雞本身富含優質蛋白，且脂肪含量低，不僅是吉祥的祝願，還能健康滋補。以下就集合10個簡易雞食譜，你準備好大展身手了嗎？



大時大節為什麼要吃雞？

「雞」的普通話與「吉」音相近，象徵吉祥如意，全雞亦有「家」的諧音，意味著全家團圓。為了讓大家在繁忙的節日中能游刃有餘，特別精選了這幾個簡易做法，從經典燒味到滋補湯水，最快30分鐘搞掂。

「雞」的普通話與「吉」音相近，象徵吉祥如意。（詹郭敏攝）

雞食譜1：玫瑰豉油雞

「玫瑰豉油雞」是粵菜中的經典美味，皮爽肉滑、香氣濃郁，之所以稱為「玫瑰」，是因為加了玫瑰露，增添花香與回甘。（玫瑰豉油雞食譜）

雞食譜2：鹽焗雞

鹽焗雞是著名的客家菜，在客家文化中，鹽是珍貴的保鮮劑，象徵積蓄財富。中醫認為雞肉性質微溫，能補氣血，鹽焗的方式有助於健脾暖胃，特別適合氣血不足、手腳冰冷的人。（鹽焗雞食譜）

雞食譜3：冬菇雲耳蒸雞

採用「蒸」的烹調方式，保留了食材的原始營養與鮮味，且油脂含量較低。雲耳富含膳食纖維，有助於降低膽固醇、清理腸胃。雞肉的滑嫩、冬菇的肥厚與雲耳的爽脆結合，能改善食慾。（冬菇雲耳蒸雞食譜）

雞食譜4：棉花雞

棉花」即為魚肚富含膠原蛋白，能養顏美容、強筋健骨。魚肚吸飽了雞汁精華，口感鬆軟爽滑，是一道性平不燥的溫和補品。（棉花雞食譜）

雞食譜5：電飯煲蒸雞

電飯煲蒸雞做法簡單，省時省力。薑、蔥具有祛風散寒、發汗解表的功效，能中和雞肉的油脂，特別適合在季節交替時吃。（電飯煲蒸雞食譜）

雞食譜6：柱侯芋頭蒸雞

柱侯芋頭蒸雞是一道極具嶺南風味的家常菜，柱侯醬由豆豉、大豆等發酵而成，能幫助消化、增進食欲，芋頭是強鹼性食物，能中和雞肉的酸性，幫助維持身體酸鹼平衡。（柱侯芋頭蒸雞食譜）

雞食譜7：紅棗椰子雞湯

紅棗能補中益氣、養血安神，適合媽媽坐月時飲用，是一道零負擔的天然補品。（紅棗椰子雞湯食譜）

雞食譜8：茶樹菇元貝雞湯

茶樹菇富含18種氨基酸與多醣體，能增強抵抗力、防癌抗瘤；元貝具有滋陰補腎、和中調胃的作用，兩者結合讓這道雞湯補而不膩，口感醇厚。（茶樹菇元貝雞湯食譜）

雞食譜9：黃耆杜仲杞子煲雞湯

杜仲能強筋骨、壯腰膝；黃耆富含多醣體，能補氣健脾、提神醒腦；杞子能滋補肝腎、益精明目，整道湯品性質溫潤，能促進血氣循環、對抗寒冷。但若正處於感冒、發燒、喉嚨痛時，應避免飲用。（黃耆杜仲杞子煲雞湯食譜）

雞食譜10：花膠燉竹絲雞湯

整個湯有滋陰養顏，養血補腎的功效，適合體虛，面色萎黃，易感疲倦，皮膚乾燥的人。（花膠燉竹絲雞湯食譜）