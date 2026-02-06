團年飯習俗｜團年飯幾時食？5禁忌用1餐具會漏財+團年飯食譜6推介

團年飯｜農曆新年將至，大家最期待的一定是滿桌美味的團年飯了。團年飯不僅象徵著闔家團圓，背後更蘊含著不少學問。以下為大家整理了一份團年飯「懶人包」，從開運儀式，傳統禁忌再到簡易食譜，助你在馬年吃出好兆頭。



團年飯不僅象征著闔家團圓，背後更蘊含著深厚的民俗學問。（unsplash）

團年飯幾時食最好？

團年飯通常定於除夕， 也就是「年三十」寓意辭舊迎新。今年（2026年）的農曆十二月為小月，因此除夕夜就落於「年廿九」，也就是2月16日，不過並非一定要在正日吃，可根據實際情況彈性安排，但最好選《通勝》上標示「天德」、「月德」等吉日，避開「陰錯」、「陽錯」或「破日」等凶日，亦不一定要吃晚飯，只要家人齊聚吃午飯一樣圓滿。

飯後長輩會給晚輩壓歲錢（利是），最好放在枕頭下直至年初一，寓意鎮壓邪祟、平平安安。（pexels）

團年飯習俗 煮飯做錯1事趕走好運

團年飯不僅是一場美食饗宴，更是充滿儀式感的開運過程，除了一家人齊齊整整外，以下習俗更能助你在馬年趨吉避凶。

1. 祭祖拜神

開席前，家庭成員需先祭拜神明與祖先以示尊敬，感謝過去一年的庇佑，並祈求新的一年事事順遂。

2. 添飯求壽

團年飯要比平時煮多點的米飯，象徵添福添壽、米缸常滿。並且飯煲不見底，寓意富足常有。

3. 年年有餘

餐桌上一定要必備魚，且不能吃完，必須「留頭留尾」，象徵有始有終，而剩下的菜建議留到年初一吃，寓意將去年的財富與好運帶入新年，才算完成了「年年有餘」的儀式。不過勿留到年初二，因為這天要吃開年飯，迎接新一年的好運。

4. 派發「壓歲錢」

飯後長輩會給晚輩壓歲錢（利是），「歲」通「祟」。所以最好放在枕頭下直至年初一，寓意鎮壓邪祟、平平安安。

5. 菜式成雙

在菜式安排上，數量多取偶數講究好事成雙，如6道菜寓意「六六大順」，8道菜寓意「發財旺家」，10道菜寓意「十全十美」。

團年飯餐桌上一定要必備魚，且不能吃完，必須「留頭留尾」，象徵年年有餘。（圖片來源：點‧魚）

團年飯5禁忌 用1餐具會漏財

在享受溫馨時刻的同時，亦要留意以下禁忌，以免影響來年運勢。

1. 忌打破餐具

碗碟破碎被視為「破運」或「破財」，若不慎打碎，應立即唸「歲歲（碎碎）平安」等吉祥語化解，並用紅紙包裹碎片到初五再丟棄。

2. 忌晦氣話

席間嚴禁爭吵、發脾氣或提及負面字眼（如死、輸、窮等）。應多說吉祥話，確保新的一年人際和諧、運勢通達。

3. 忌用受損餐具

用有裂縫或缺口的杯碗有「漏財」之意，應選用完整光潔的餐具以示圓滿。

4. 忌飯後入夜洗澡洗頭

據說在除夕入夜後洗澡或洗頭，會將剛聚攏的財運與福氣洗掉，建議在吃團年飯前就完成個人清潔，以免破壞運勢。

5. 忌登門拜訪

除夕是闔家團圓的時刻，若在此時出現在別人家中會驚擾對方的先人及家神，甚至將自家的福氣帶走，對雙方家庭的運勢都有不利影響。

團年飯食譜

團年飯要必備「三生」食材，即雞\鴨、豬、魚\蝦，象征全方位的好運。

團年飯食譜1：電飯煲蒸雞

雞是「三生」之首，地位舉足輕重。不妨試試電飯煲蒸雞不僅做法簡單，更有萬事大吉、一展宏圖的好意頭。（電飯煲蒸雞食譜）

團年飯食譜2：玫瑰豉油雞

豉油雞亦做法簡單，能更好鎖住雞肉水分，肉質鮮嫩。（玫瑰豉油雞食譜）

團年飯食譜3：南乳蓮藕燜豬手

豬手寓意「就手」，象徵在新的一年能夠招財進寶，輕鬆賺取意料之外的財富，非常適合生意人或祈求財運亨通的朋友。（南乳蓮藕燜豬手食譜）

團年飯食譜4：清蒸石斑

石斑魚（尤其如東星斑、虎斑）色澤艷麗、魚皮細膩，是高貴、富足的象徵，能提升家宅的興旺氣勢。 團年飯菜式通常較為油膩，清蒸魚不經油炸，易於消化，特別適合長輩與兒童。（清蒸石斑食譜）

團年飯食譜5：茄汁蝦

「蝦」在粵語中與「哈」諧音，象徵新的一年全家人都能笑口常開、生活充滿正能量。而且茄汁蝦酸甜開胃是最受大人小孩歡迎的意頭菜之一。（茄汁蝦食譜）

團年飯食譜6：薑蔥炒蟹

除了茄汁蝦還有薑蔥炒蟹，螃蟹有八隻腳，在粵語文化中寓意「八發」，代表招財進寶、發財興旺。（薑蔥炒蟹食譜）