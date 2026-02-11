賀年小食做法｜新年笑口棗/花生酥/芋蝦25款食譜、簡易15分鐘完成

新年小食｜新年糕點食譜合集｜賀年小食、賀年糕點在農曆新年期間最受歡迎，除了購買名店名廚出品外，也可趁這時機大顯身手，蘿蔔糕、年糕、芋頭糕、紅豆糕、紅棗糕、馬蹄糕，或是琥珀合桃、花生糖、雪花酥糖蓮藕等，無論傳統糕點或經典新年小食都一樣無難度，以下集合25個簡易新年小食食譜，一定要收藏。



賀年糕點食譜：蘿蔔糕、芋頭糕、千層紅棗糕、馬蹄糕、紅豆糕、紅棗糕、黃金糕、電飯煲南瓜糕、椰汁年糕、發糕

賀年糕點食譜1：蘿蔔糕食譜

電飯煲蘿蔔糕︰ 一煲過免睇火去澀味要放什麼？

電飯煲蘿蔔糕食譜

賀年糕點食譜2：芋頭糕食譜

芋頭糕︰簡易版足料無添加 瑤柱臘味飄香

芋頭糕食譜

賀年糕點食譜3：紅棗糕

千層紅棗糕︰棗香椰香完美融和 清香煙韌不黏牙新年必吃

紅棗糕食譜

賀年糕點食譜4：馬蹄糕

馬蹄糕︰粒粒馬蹄 糖水撞粉漿熱度要拿捏好

馬蹄糕食譜

賀年糕點食譜5：紅豆糕

紅豆糕︰簡易賀年糕點 粒粒紅豆香甜軟糯款客最啱！

紅豆糕食譜

賀年糕點食譜6：紅棗糕

紅棗糕︰軟糯清香花俏造型簡單易做 香甜秘訣全靠2種糖！

花花紅棗糕食譜

賀年糕點食譜7：黃金糕

黃金糕食譜｜張錦祥椰汁黃金糕做法 簡易零失敗6招蛋要用鉸剪剪?

椰汁黃金糕（影片截圖自HOYTV節目《煮題COOK 2》）

黃金糕材料：

椰奶400克

砂糖220克

雲呢拿油5克

黃薑粉1克

木薯粉400克

發粉24克

鹽5克

雞蛋8隻

菜油20克

黃金糕做法：

1.先將椰奶、糖、雲呢拿油及黃薑粉拌勻備用。

2.將木薯粉、發粉及鹽混和，加入已拌好椰奶拌勻。這個步驟切忌心急，需要以溫柔的力道緩緩攪拌，否則起筋了造出來的條紋便會不佳。

3.將雞蛋用剪刀剪碎，倒入粉漿內慢慢拌勻， 最後拌入菜油。

4.將糕漿過篩2次，倒入錫紙糕盤內至半滿， 再蓋上相同糕盤。

5.放入170度爐，焗20分鐘，取走蓋面糕盤再焗20-25分鐘至全熟。

6.出爐後馬上將黃金糕倒轉，令糕點不要下陷得太嚴重，放在相同糕盤上冷卻至接近室溫，方可切片享用。

賀年糕點食譜8：電飯煲南瓜糕

電飯煲南瓜糕︰金黃喜慶 免睇火不黐底一煲過超方便！

電飯煲南瓜糕食譜

賀年糕點食譜9：椰汁年糕

年糕︰不黐𣲷𣲷不軟扒扒 簡單免搓有嚼勁全靠一個動作！

椰汁年糕食譜

賀年糕點食譜10：發糕

發糕︰必發必成功 香甜飽滿極好意頭！

發糕食譜

新年小食食譜：琥珀合桃、花生糖、花生酥、脆麻花、素春卷、牛耳、芝士元寶、素魚皮、番薯煎餅、合桃酥、拉絲年糕春卷、糖蓮藕、笑口棗、芋蝦、雪花酥

賀年小食食譜11：琥珀合桃

琥珀合桃：減油免睇火賀年小食 氽水2次有原因！

琥珀合桃食譜

賀年小食食譜12：花生糖

花生糖︰香脆賀年小食30分鐘食得 減糖配方健康又不減風味

花生糖食譜

賀年小食食譜13：花生酥

花生酥︰鬆化香甜吃不停口 花生醬與曲奇完美結合

花生酥食譜

賀年小食食譜14：脆麻花

脆麻花︰賀年小食油器 一張雲吞皮扭麻花香甜卜卜脆

脆麻花食譜

賀年小食食譜15：春卷

素春卷︰脆卜卜金條惹人垂涎 餡料豐富鮮香常滿！

素春卷食譜

賀年小食食譜16：炸牛耳

炸牛耳︰如薯片酥香脆卜卜 做法似曲奇簡單意頭好！

炸牛耳食譜

賀年小食食譜17：芝士金元寶

氣炸鍋芝士金元寶︰免油拉絲外脆內軟。

氣炸鍋芝士金元寶食譜

賀年小食食譜18：炸素魚皮

炸素魚皮︰金光閃閃鮮香脆 3材料扮魚皮簡單新年小食

炸素魚皮食譜

賀年小食食譜19：番薯煎餅

番薯煎餅︰外型似金磚香甜軟糯 簡單健康新年小食

番薯煎餅食譜

賀年小食食譜20：合桃酥

合桃酥︰免蛋奶黑糖風味佳 30分鐘健康小食

合桃酥食譜

賀年小食食譜21：年糕春卷

年糕春卷︰炸出半溶拉絲脆卜卜

拉絲年糕春卷食譜

賀年小食食譜22：蜜糖蓮藕

蜜糖蓮藕︰串串蓮藕 配焦糖成風味小食

蜜糖蓮藕食譜

賀年小食食譜23：笑口棗

笑口棗食譜｜賀年小食爆嘴笑口棗簡易做法 不失敗3貼士勿搓太久

笑口棗食譜

材料：

麵粉100克

泡打粉1 1/4茶匙

梳打粉1/4茶匙

幼砂糖3平湯匙

油1茶匙

水4湯匙、白芝麻2-3湯匙

做法：

1. 把麵粉、泡打粉、梳打粉和糖放入大碗內拌勻。

2. 加入油和水搓成粉糰。

3. 把粉糰平均分成14件，分別搓成圓球。

4. 為了確保笑口棗「開口笑」，可把圓球壓扁再輕輕摺疊，營造裂口的效果。

5. 把圓粉糰掃上水，並黏上芝麻。

6. 放入中溫油炸至裂口及金黃便成。

賀年小食食譜24：芋蝦

芋蝦食譜｜新年小食炸芋蝦鬆脆唔散3貼士忌心急 選什麼芋頭好？

點解有芋蝦？

芋蝦食譜

賀年小食食譜25：雪花酥

雪花酥食譜｜新潮網紅美食又香又酥 免焗爐顏值高做法超簡單！