洗膠盒｜日本爆紅3招除油污異味不沾手　家事達人實測加1物更強效

不少家庭幾乎都必備保鮮盒，除了可以用來分裝食物，還可以用來保存方便再加熱。但不論是哪一種材質的保鮮盒，用久了都會產生異味，甚至邊角很難洗乾淨，讓人先當困擾。最近旅日台灣作家「魚漿夫婦」就分享了「不沾手清潔法」，同時也有家事達人提供「天然除臭劑」，效果相當不錯。



保鮮盒「不沾手清潔法」

旅日台灣作家「魚漿夫婦」最近在Facebook專頁發文提到，「過年的時候，大家應該用了不少保鮮盒噢！這樣的清潔方式給大家參考」。

他們指出，這方法在日本網路上引起討論，被稱作「不沾手清保鮮盒妙招」。若是針對油汙，建議在保鮮盒中加入1/3水量、少量洗碗精與撕碎廚房紙巾，上下左右搖晃即可。若遇泛黃狀況，則以1/3水、冰塊及1大匙砂糖搖晃。要是想清除異味，則是在保鮮盒中加入1/3水和少量的鹽再搖晃。這三種清潔方法都需要在結束後，再清洗一次保鮮盒，這樣才能達到真正清潔效果。

家事達人實測：蜜柑皮有效去異味

而日本生活分享平台「暮らしニスタ」家事達人杉野花，也分享自己的保鮮盒去異味實測。

她先將泡菜密封在保鮮盒3天，之後以洗碗精清洗後確認已出現異味，這時再分別以「蜜柑皮微波加熱1分鐘、熱水與3小匙小蘇打靜置30分鐘、醋與水1：2比例靜置30分鐘」，結果顯示，蜜柑皮加熱後保鮮盒內異味幾乎完全消失，小蘇打與醋水的兩種去味方式也有明顯改善。

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