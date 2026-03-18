煮麵防溢貼士｜煮麵易滾瀉？專家教加1物秒解決　比加筷子好用！

煮麵看似簡單，但很多人都有相同困擾，常常一不小心水滾就溢出鍋外、濺得到處都是，爐台變得一團亂，還得忙著擦桌面、清理流到地上的水和泡泡。



台灣家事達人陳映如在Facebook粉專「陳映如－Sona Queen的生活筆記本」分享了一個簡單小技巧，只要一小匙奶油或少量沙拉油，就能有效預防煮麵水溢出。

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陳映如建議，當水煮到大滾時，先加入油，再放入麵條。仔細觀察會發現，即使水滾得很厲害，看起來快要溢出來，也會在鍋邊「自己停下來」，神奇地不會溢出。陳映如解釋，原理是油會浮在水面，改變水的表面張力，讓煮麵水即使大滾，也不容易溢出。

她也提醒，油一定要在下麵條之前加入，且量不用多，一點點浮在表面即可；若下麵後才加油，效果就不好；油加太多，煮好的麵會偏油膩。她建議大家下次煮麵試試這個方法，爐台保持乾淨，心情也會跟著好起來。

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