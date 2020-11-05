【蟲草花湯水合集】補肺益腎平民補品　增抵抗力11款養生湯水食譜

蟲草花是近年新興的養生食材，很多人說它是平民補品，皆因它價錢大眾化，功效卻不亞於冬蟲草等名貴藥材。它以補肺益腎見稱，在秋冬轉季期間尤其適合，有助紓緩鼻敏感、改善手腳冰冷等，而且味道和口感一點也不討人厭。以下就介紹一系列蟲草花湯水食譜，各有不同功效，總有一兩個適合你！
蟲草花的名字跟冬蟲草類似，令人以為兩者有什麼關連，其實它們沒有關係，蟲草花既非蟲也非草，本身並沒有蟲體，只能說是一堆橙黃色的真菌，它與冬蟲草不僅不同科，連價格都相差很遠。到藥材舖買蟲草花，三十蚊已經一大包，功效卻不少，可說是平民補品。跟老闆娘講起：「怎麼以前不聽見有人食蟲草花，近年又會突然興起？」她說蟲草花是人工培植的，以前沒有這個技術，但正正是培植品，可以加很多營養，味道如像金針，除了適宜煲湯外，也適合拌炒、蒸雞等。
藥材舖老闆娘教路，蟲草花在使用前應先浸水20分鐘，榨乾水分後再洗淨，若見到頭尾有髒物，可摘走再用。（資料圖片／鄧穎琪攝）
蟲草花之所以備受推崇，全因它的營養價值。從西方營養學上而言，它水溶性纖維高、能降血壓；其蛋白質含量也相當豐富，可提升免疫力並抗衰老，此外，蟲草花亦有助腸臟蠕動，預防便秘。
至於從中醫角度來說，註冊中醫師邱穎琳就曾講過：「蟲草花能補肺益腎、紓緩鼻敏感及氣管敏感，適合眩暈虛弱、易倦的人，也可增強抵抗力並減少感冒。」它味甘、性平，歸肺、腎經，因此有補肺益腎、化痰止咳的作用，由於性質平和，不寒不燥，用來煲湯適合全家飲用，亦沒有季節性之分。
蟲草花又有「北蟲草」、「不老草」及「蛹蟲草」等稱號。（資料圖片）
一碗好的蟲草花湯，色澤會呈橙黃色、澄澈透明，味道清香。現時適逢秋天，用蟲草花煲湯可紓緩鼻敏感及氣管敏感等；至天氣再進一步轉冷時，蟲草花湯則可改善手腳冰冷等問題。此外，其實一年四季都可飲用蟲草花湯，它可補肺、益腎、健脾，增強免疫力等，作為日常養生滋補湯水也很不錯。以下就將蟲草花湯按功效分成3個類別，予各位讀者參考。
請按下圖睇蟲草花湯水食譜：
（1）健脾和胃、補肺益腎、增強抵抗力
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（2）潤燥止咳、紓緩鼻敏感及氣管敏感
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（3）秋冬滋養防寒、改善手腳冰冷
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