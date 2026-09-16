痛風｜飲食干預42天尿酸降112　核心：替換+優化　多吃蔬菜不喝酒

很多人日常很重視健康，血壓、血糖、血脂都不高，就偏偏「尿酸」高。尿酸一高，海鮮不碰，啤酒不喝，甚至有些人把肉都戒了……但尿酸依然沒降下來。扎心的真相來了：你一直盯着「不能吃什麼」，卻完全忽略了「到底該吃什麼」。



降尿酸，一味少吃、做減法並不可行。真正要做的是吃夠對的食物，保證營養攝入，才能真正把尿酸降下來。近日，青島大學一項最新研究發現：只需在日常飲食中做出3個小調整，僅僅42天尿酸平均下降112微摩爾/升，達標率直接從11.1%升至71.1%。不用餓肚子，普通人可以照抄！

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降尿酸的飲食方法找到了 吃了42天尿酸直降112

2026年6月，青島大學公共衛生學院團隊在《營養素》（Nutrients）期刊上刊發的一項研究發現，在不調整降尿酸藥物（不用加藥、不用換藥）的情況下，只通過調整飲食方法，僅僅42天尿酸平均下降112.4微摩爾/升，尿酸達標率直接從11.1%升高到71.1%。①

這項研究共納入90名男性痛風患者，把他們隨機分成兩組：

1. 正常對照組：按照常規的少喝酒、少吃海鮮、多吃菜的飲食方式；

2. 調整飲食組：在正常對照組的基礎上，接受42天的飲食干預。



42天后，實驗結果超出所有人預料：

一、降尿酸

正常對照組的人尿酸平均僅降低47微摩爾/升，尿酸達標比例從11.1%提升至40%；調整飲食組的人尿酸平均下降112.4微摩爾/升，降幅是對照組的2倍，尿酸達標率從11.1%提升至71.1%。這意味着近四分之三的參與者尿酸已恢復至目標水平。

二、降血壓

調整飲食組人員的收縮壓由134.6毫米汞柱降至131.0毫米汞柱，舒張壓從85.9毫米汞柱降到82.6毫米汞柱。

三、減脂肪

調整飲食組人員的身體成分也發生了積極變化，平均減重1.63公斤，BMI同步下降。體內脂肪總量平均減少2.39公斤，體脂率降低1.92%；腰圍平均減少2.61釐米，內臟脂肪面積直接減少12.1平方釐米。

可以說，這套「降尿酸的飲食方法」不僅降低了最頭疼的「尿酸」，還順便改善了血壓、肚子上的肥肉，相當於給全身代謝做了一次「深度大掃除」。

這套降尿酸飲食方法 記住3個黃金法則

這套降尿酸飲食方法的核心是「替換+優化」，不靠盲目忌口和捱餓，把握住3個關鍵原則就能穩穩落地，建議尿酸高的人照抄！

1. 蛋白質換着吃——選低嘌呤食物，優先選優質蛋白

研究採用的並非單純忌口，而是用牛奶、雞蛋等優質高蛋白、低嘌呤食物，替換掉紅肉這類高嘌呤食物，從源頭減少人體攝入的嘌呤總量。

研究指出，很多痛風患者嚴格忌口、限制飲食後，容易出現身體蛋白不足、肌肉流失的問題，反而會間接誘發尿酸升高，加重病情。而這套降尿酸飲食方法完美規避了這一隱患，每天保證1.2克/千克理想體重的蛋白攝入，在降嘌呤的同時，充分保障身體營養平衡。

2. 主食必須要吃——不斷碳、不傷腎，控制能量攝入

這套飲食方案特意保留了充足的碳水化合物，避開了生酮飲食、極端低碳飲食的坑。研究指出，不少痛風患者盲目採用嚴格斷碳、生酮飲食減脂降尿酸，反而會導致體內酮體堆積，抑制尿酸排出，造成尿酸瀦留，加重病情。

而均衡的碳水搭配，既能杜絕酮症引發的健康問題，還能實現平穩、可持續的減重效果，讓患者更容易長期堅持，穩定維持代謝健康。

3. 多吃菜不喝酒——增加蔬菜攝入，嚴格控制糖和酒

這套飲食方案的另一個核心因素是大幅增加蔬菜攝入，同時嚴格限制添加糖、甜飲料、酒精這些明確升尿酸的食物。研究裏干預組的蔬菜攝入量從每天272克增加到了475克，差不多翻了一倍。別小看這多出來的蔬菜，它們正是飲食降酸效果遠超預期的關鍵之一。

研究強調，蔬菜不僅嘌呤含量低，還富含類黃酮、多酚、皂苷等多種天然活性營養成分。大量研究證實，這類植物營養素可以抑制肝臟生成尿酸的關鍵酶，減少體內尿酸合成；同時還能調節腎臟的尿酸轉運功能，加速尿酸排出。

特別提醒：這項研究是在患者穩定服用降尿酸藥的基礎上進行的，飲食干預是加分項，絕不是替代項。不要盲目隨意調整用藥，用藥調整一定要先找醫生評估！



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普通人照着8個細節吃 尿酸穩穩下降

1. 少吃中高嘌呤食物

（1）動物內臟和濃湯

豬肝、濃肉湯、沙丁魚、帶魚、基圍蝦等屬於高嘌呤食物，每100克嘌呤含量超過150毫克。100克豬肝嘌呤含量可達170~270毫克，一鍋老火雞湯也是嘌呤爆表，相當於「尿酸炸彈」。

（2）帶殼海鮮與紅肉

這一部分屬於中高嘌呤食物，每100克嘌呤含量在75~150毫克之間。牡蠣、扇貝、螃蟹等海鮮及牛羊肉每日攝入量需控制，建議用去皮雞肉、鴨肉替代。

2. 每天吃夠1斤蔬菜

每天吃新鮮蔬菜不少於500克，深色蔬菜（如紫甘藍、胡蘿蔔）佔一半以上。做到流水沖洗、急火快炒。菠菜、蘑菇、蘆筍嘌呤稍高，可適當少選。

3. 每天至少喝2升水

增加飲水量可降低血尿酸水平，促進尿酸排出。在無腎臟病、心力衰竭等禁忌的情況下，建議每天飲水總量為2～3升，儘量保證每日尿量約為2升。

4. 每天吃一個雞蛋

痛風人群可以每天吃一個雞蛋。雞蛋的蛋白質含量高，嘌呤含量低，可補充身體所需營養。

5. 適量吃低糖水果

痛風人群要減少高果糖蔬果攝入，如蘋果、橙子、龍眼、荔枝、柚子、柿子和石榴等應限制食用。可適量食用檸檬、櫻桃、西瓜、椰子、葡萄、士多啤梨、李子和桃等。

6. 每天喝一杯牛奶

聯勤保障部隊第924醫院營養科營養師張瀚文2025年在醫院微信公眾號刊文指出，牛奶屬於低嘌呤食物，且牛奶中含有酪蛋白和乳清蛋白，可促進尿酸的排泄。建議每天喝奶或奶製品300毫升以上。②

7. 適量吃點豆製品

很多人認為大豆中含有較多嘌呤，甚至也不吃豆製品。北京積水潭醫院營養科副主任醫師周新2024年在醫院微信公眾號刊文介紹，整粒大豆嘌呤雖高，但製成豆腐、豆漿後嘌呤含量已大幅降低，而且豆類促進尿酸排泄的作用要大於它增加合成的作用。在痛風緩解期完全可以適量食用。

8. 不喝甜飲料和酒

果糖會誘發尿酸水平升高，含糖飲料、鮮榨果汁、果葡糖漿、果脯蜜餞等都要嚴格限制。果糖會誘發代謝異常和胰島素抵抗，可能推高尿酸。酒精則直接干擾尿酸代謝，無論啤酒、紅酒還是白酒，建議都不要喝。

寫在最後

高尿酸不是一天吃出來的，降尿酸也不可能一蹴而就。但從今天起，吃對食物、多喝水、少喝甜飲料、少飲酒——哪怕只是做出一點點改變，身體關節、腎臟和血管都會在未來狠狠地感謝你。

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本文綜合自

①Ting Zhao, Shan Li et al. Efficacy of a Low-Purine, Energy-Restricted and Balanced Diet on Hyperuricemia and Metabolic Profiles in Gout Patients: A Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2026 Jun 23;18(13):2047. doi: 10.3390/nu18132047. PMID: 42451054; PMCID: PMC13363501.

②2025-12-26聯勤保障部隊第924醫院訂閲號《每周「醫」膳丨一文讀懂牛奶的營養密碼和飲用要點》

③2024-05-15首都醫科大學附屬北京積水潭醫院《全民營養周丨尿酸高真的不能吃豆製品嗎？並非如此！》



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