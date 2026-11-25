吃芭樂（番石榴）時，不少人習慣將籽挖掉，擔心吃多了會造成便秘，但芭樂籽真的不能吃嗎？



台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，芭樂籽含有膳食纖維及不飽和脂肪酸等營養素，並非吃了就一定會便秘，但攝取膳食纖維時仍須補充足夠水分，以免排便不順。至於常見的紅心與白肉芭樂，兩者都具有營養價值，其中紅心芭樂的類胡蘿蔔素等植化素含量相對較高，大家仍應注意食用份量，避免因水果攝取過多而影響血糖控制。

吃番石榴到底要不要挖籽？4大真相秒懂（健康醫療網提供）

芭樂籽含膳食纖維 水喝太少反而可能便秘

芭樂又稱「番石榴」，在台灣是一年四季常見的水果，主要盛產季節集中於9月至12月。許惠玉主任接受《健康醫療網》電訪表示，許多人認為吃芭樂籽容易造成便秘，但芭樂籽本身含有膳食纖維，理論上反而有助於排便，前提是攝取足夠水分。不過，由於芭樂籽質地較硬，腸胃功能正常的人可連同果肉適量食用；若本身腸胃敏感、容易腹脹，或是年紀較小的兒童，則可考慮將芭樂連籽打碎後再食用。

她也表示，芭樂籽含有多元不飽和脂肪酸，例如人體無法自行合成、必須透過飲食攝取的必需脂肪酸「亞麻油酸（Linoleic Acid，縮寫LA）」，因此大家食用芭樂時若將籽全部丟棄，難免有些可惜。不過，一般人不需刻意額外攝取大量芭樂籽，食用芭樂時連同其中的籽適量食用即可。

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紅心芭樂類胡蘿蔔素較多 白肉芭樂也有營養

此外，紅心芭樂與白肉芭樂的營養差異常是大家關心的問題。許惠玉主任表示，兩者均含有維他命C，其中紅心芭樂的β-胡蘿蔔素、茄紅素等類胡蘿蔔素含量通常較高，這些成分具有抗氧化作用，而β-胡蘿蔔素也能在人體內轉換為維他命A，參與維持正常視覺等生理功能。

但她也說，紅心芭樂的部分營養素含量相對較高，不代表白肉芭樂就沒有營養價值。芭樂本身就是營養密度較高的水果，大家不必執著於特定品種，仍可依照個人喜好選購。

芭樂營養高也不能無限吃 血糖控制者須注意

最後，許惠玉主任提醒，芭樂雖為高營養密度的水果，但水果普遍含有糖分，並非吃得越多越好。尤其是需要控制血糖的人，即使選擇芭樂這類低升糖指數（GI）的水果，仍應留意整體攝取量。她建議，大家可用拳頭大小估算，每日水果攝取量約以2個拳頭大小為參考，至於實際可吃多少芭樂，仍須視果實大小而定，並將其他水果一併計入當日攝取量。

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