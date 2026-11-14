高鉀食物｜心血管不好只懂少吃鹽？6類食材排鈉去水腫　3類人不宜

不少朋友為了養護心血管，在飲食上會刻意少吃鹽，因為食鹽裏的鈉攝入過多，會升高血壓、損傷血管，但很多人不知道，鉀同樣會影響心血管健康，心血管不好的人建議多吃「高鉀食物」。

本文審核專家：中國康復研究中心北京博愛醫院主任營養師史文麗



補鉀為什麼對心血管有好處？哪些食物含鉀量高？哪些人不該盲目補？小編帶你去一探究竟。

日常補鉀食材（01製圖）

含鉀豐富的家常食材👇👇👇

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別只盯著鹽，鉀攝入不足也是心血管的「隱形殺手」

說到心血管飲食管理，很多朋友的第一反應都是少吃鹽。可現實不少中老年人，即便已經刻意吃得清淡，依舊會遇到一些小困擾，比如偶爾吃一頓偏鹹的飯菜就容易臉腫、腿腫，血壓容易起伏波動。很多人不知道，除了控鹽之外，飲食當中的鉀，也會直接影響身體處理鹽分的能力。

鉀和鈉是身體裏一對相互配合、相互制衡的電解質。

1. 鈉大多停留在細胞外部，如果體內鈉蓄積過多，會加重血管與身體的代謝負擔。

2. 鉀主要儲存在細胞內部，可以協助腎臟把身體多餘的鈉隨尿液排出，幫助維持水鹽平衡，有助於維持血壓平穩。

現在很多人外賣、重口味家常菜吃得多，鈉容易悄悄超標。與此同時，蔬菜、全穀物等攝入不足，容易導致鉀吃不夠。

一旦鉀攝入不足，身體排鈉能力就會下降，吃進去的鈉無法充分代謝，容易出現水鈉滯留，引發身體浮腫，間接加重心血管的負擔。如果長期飲食中鉀攝入不足，同時身體存在鉀大量丟失的情況，就會出現嚴重缺鉀，影響心肌的正常工作。很多人的飲食都處於這種高鈉、鉀不足的狀態，只是平時不易察覺。

補鉀別只知道吃香蕉，這些家常食材也適合

提到含鉀豐富的食物，不少人第一個就想到香蕉，它是鉀的食物來源之一，但其實普通菜市場裏很多家常食材，也可以幫助我們獲取鉀。

日常可多選擇下面這些食材：

1. 深綠葉蔬菜：菠菜、芥藍、油麥菜、小白菜等。

2. 菌菇類：香菇、平菇、金針菇等新鮮菌菇。

3. 海藻類：海帶、紫菜等，鉀含量豐富，但本身鈉含量不低，烹飪時注意少放鹽。

4. 豆類：毛豆、蠶豆、鮮豌豆等。

5. 全穀物：蕎麥等，鉀大多儲存在穀皮、糊粉層與胚芽中，全穀物的鉀含量要高於精製米麵。

6. 肉類：豬牛羊瘦畜肉、去皮禽肉、魚蝦等水產都含有鉀，但不建議大量食用這類食物來補鉀，避免同時攝入過多脂肪、嘌呤。

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飲食小提示：鉀屬於水溶性礦物質，遇水會溶解到湯汁裏，因此同樣的食材，不同身體情況的人，烹飪方式有所區別。

1. 需要控制鉀攝入的人群：蔬菜、肉類烹飪前可先焯水，倒掉焯煮的湯水，可以去掉一部分鉀。

2. 希望通過飲食補充鉀的人群：無需特意焯水，正常烹飪即可，避免鉀隨湯汁流失。

需要注意的是，水果不需要只盯著某一種吃，輪換食用各類應季鮮果，做到飲食多樣化就可以。

高鉀食物雖好，但不是人人都適合

鉀主要依靠腎臟代謝排出，如果身體排鉀能力下降，還大量攝入含鉀豐富的食物，會帶來血鉀升高的潛在風險，進而影響心臟健康。

這5類人適合把高鉀食物端上餐桌

1. 血壓偏高的人群

在遵醫囑吃藥的基礎上，飲食中適當增加高鉀食物，可輔助飲食層面控鹽，幫助穩定血壓。

2. 吃鹹後容易身體浮腫的人群

眼皮腫、小腿按著有坑，說明可能鈉排得不順，補鉀有助於幫身體排鈉。

3. 出汗多的人群

更年期潮熱多汗，長期勞作易出汗，鉀容易隨汗液流失。

4. 糖尿病、長期服用利尿劑、骨質疏鬆人群

鉀流失風險更高，建議在醫生指導下通過飲食合理補充。

5. 經常點外賣的人群

蔬菜、雜糧攝入偏少，鉀容易攝入不足，建議優先通過日常三餐食補。

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這3類人不宜盲目大量吃高鉀食物

1. 腎功能減退、本身血鉀偏高的人群

腎臟排鉀能力下降，大量進食高鉀食物容易造成鉀在體內蓄積，嚴重時可能誘發心律失常，需要嚴格遵循醫囑調整飲食。

2. 正在服用普利類、沙坦類、保鉀利尿劑等藥物的人群

這類藥物會減緩鉀的排出，不要自行增加高鉀食物攝入，需遵醫囑定期監測血鉀水平。

3. 部分腫瘤化療、介入治療階段的患者

部分腫瘤類型和治療方案會造成細胞破損，細胞內的鉀會釋放到血液中，此時再大量攝入高鉀食物會升高風險，務必遵從腫瘤科及主治醫生指導管控飲食。

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科學食用高鉀食物行動指南

1. 菜市場這樣挑

深綠葉蔬菜（菠菜、芥藍、油麥菜）、菌菇類（香菇、平菇、金針菇）、海藻類（海帶、紫菜）、豆類（毛豆、蠶豆、鮮豌豆）、全穀物（蕎麥），輪換選購。

2. 三餐這樣搭

每餐保證有蔬菜，主食搭配蕎麥這類全穀物，每周適量吃菌菇、豆類。

3. 烹飪分情況

腎功能正常、無長期服藥的人群，正常炒、蒸、煮即可，無需焯水。需要控制鉀攝入的人群，蔬菜、肉類先焯水再烹製，並且倒掉焯煮的湯水。

4. 肉類適量吃

豬牛羊瘦畜肉、去皮禽肉、魚蝦等水產都含有鉀，但不建議大量食用這類食物來補鉀，避免脂肪、嘌呤攝入超標。

5. 水果換著吃

輪換食用各類應季鮮果。

小編温馨提示：鉀是對身體很重要的礦物質，但食物補鉀屬於飲食層面的調理，不能替代控鹽，更不能替代降壓藥以及正規的醫療治療。

不要隨意將家中食鹽換成鉀鹽，如需更換務必提前諮詢醫生。

腎功能受損、正在服用影響排鉀藥物、腫瘤治療期間的人群，不可盲目增加高鉀食物攝入量，請嚴格遵從專科醫生指導。



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