【去濕湯水食譜】蓮子花豆茯神湯　利水去濕舒筋活絡養心安神

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-03 12:00

蓮子花豆茯神湯，可利水去濕，舒筋活絡，養心安神。身體去除了多餘的濕氣，有助紓緩由濕重而引起的問題，例如疲勞，或由濕等引起的肢體不適。中醫理論中強調去濕亦要健脾，兩者同步進行。

攝影：尹嘉蔚

有助清熱化濕、健脾益氣的湯水，尤其適合春天裡飲用，如果脾胃的消化功能良好，身體排濕的能力亦會提升，有助對抗疲勞。註冊中醫師潘仲恆指花豆具有健脾壯腎、增強食慾及抗風濕的作用，是煲湯的佳品。薏仁有清利濕熱的功效，生薏仁利水滲濕，舒筋除痺；熟薏仁有助健脾止瀉。

蓮子花豆茯神湯，助利水去濕，舒筋活絡，養心安神。

蓮子花豆茯神湯有助於身體排濕氣之外，同有安神的功效。湯水中有茯神（有心茯神、抱心茯神），助寧心安神，專用於心神不安、驚悸及健忘等症，蓮子有助養心，粟米亦助除煩。

蓮子花豆茯神湯食譜

按圖了解食材的療效︰

+ 2 + 2 + 2

註冊中醫師潘仲恆對「蓮子花豆茯神湯」的食用建議︰

此湯可利水去濕，舒筋活絡，養心安神，舒筋除痹。痺，即痺症，是中醫指由風、寒、濕等引起的肢體疼痛或麻痺的不適。 每周飲2湯碗（2次）。此湯孕婦不宜飲用。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

蓮子花豆茯神湯，孕婦不宜飲用。

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