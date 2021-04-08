【入廚貼士】美味炒滑蛋鬆軟香甜最強秘密武器？勝過牛奶乳酪忌廉

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-08 19:16

炒蛋的方法層出不窮，為了烹調嫩滑的炒蛋，有提議加入全脂牛奶、乳酪、忌廉及沙律醬，同時有人喜歡原汁原味，只利用雞蛋及少許鹽，採用最簡單直接的方式快炒。以上五者之中，哪一款更能提升炒蛋的味道層次，鹹甜有致，回味無窮？

攝影︰尹嘉蔚

港式及美式炒蛋講求快捷，7步驟3分鐘內必然完成。

港式及美式炒蛋講求快捷直接，要是學習廚神Gorden Ramsey的完美炒蛋（Scrambled eggs）方法，冷鍋內放入兩隻雞蛋、一大塊牛油，然後加熱，見蛋漿開始凝結，離開火源攪拌數下，然後又再放上煮食爐加熱，如是者重複3遍。這樣來來回回操作，可能有些許費時，酷似牛油果蓉的炒蛋也非人人喜歡。

港式及美式炒蛋不難處理，7步驟3分鐘內必然完成。請按圖參考︰

+ 3 + 3 + 3

這樣炒出來的炒蛋，帶有蛋褶的口感，有光澤的地方是半生熟，味道及層次豐富。2隻雞蛋，1湯匙油已做到嫩滑的炒蛋，最緊要手快一點。

以上是原味炒蛋的做法，有些廚師為了追求更高層次，例如更水嫩、更綿滑及更鬆軟的質感，會加入額外的材料，例如是全脂牛奶、乳酪、忌廉或沙律醬。它們跟原味炒蛋有何主要分別？

加入額外的材料可提升炒蛋的層次，但哪一種最好？

原味炒蛋顏色最深，蛋味最濃，至於其他以淺黃色為主，當中的味道和質感皆有分別。

按下圖有5種炒蛋調味的比較︰

+ 15 + 15 + 15

總結5種炒蛋調味，以沙律醬炒蛋的風味最特出，比較其他調味料更有驚喜。這樣的炒蛋嫩、鬆、滑、鹹甜有致、微微蛋香，有日本玉子的特色。沙律醬是美味炒蛋的秘密武器！