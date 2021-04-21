消委會洗潔精｜21款可致敏或致皮膚炎立白AXE都有份　洗碗5大貼士

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-21 18:22

洗碗時用到的洗潔精可能會引起手部過敏，消委會曾測試市面上35款洗潔精，發現多達21款驗出可致敏防腐劑。

消委會過往測試了35款洗潔精，包括23款「一般」、4款「濃縮」和8款「超濃縮」配方的產品，容量介乎230毫升至2000毫升，每瓶售價由約$11至$95不等。當中有21款（即6成左右）的樣本驗出可致敏防腐劑，包括MIT、CMIT或BIT，其中包括「詩樂氏」、「花王萬滌 」及「斧頭牌」等品牌。

洗碗時宜戴手套保護雙手，因洗潔精可能含致敏成分。（Unsplash）

當中11款只檢出MIT（甲基異噻唑啉酮），含量由6.4ppm至78ppm；4款只檢出BIT（苯並異噻唑啉酮），含量普遍較高，介乎93ppm至490ppm；1款只檢出CMIT（甲基氯異噻唑啉酮）含9.1ppm。餘下5款同時檢出其中兩種可致敏防腐劑，總含量在11.6ppm至82ppm之間。

根據歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）針對沖洗式皮膚護理品中MIT安全水平的建議，最高使用濃度為15ppm。21款含可致敏防腐劑的洗潔精樣本中，9款被驗出MIT濃度高於建議；3款檢出CMIT和MIT總量高過15ppm，有較大機會能引起皮膚過敏，甚至皮膚炎。

經常重複接觸含量較高的可致敏防腐劑包括MIT、CMIT或BIT的洗潔精，有機會令雙手出現皮膚炎，（消委會影片截圖）

點擊下圖了解21款含致敏防腐劑的洗潔精（由零售價格高至低排名）︰

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消委會曾測試市面上35款洗潔精，驗出21款含致敏防腐劑。（消委會圖片）

消委會建議消費者選擇和使用洗潔精時，應留意以下5大事項，請按圖了解﹕

【同場加映】消委會洗潔精｜14款冇致敏防腐劑紅威寶評分高 勿用洗潔精洗生果

按圖了解14款不含致敏防腐劑的洗潔精（由每10毫升零售價格高至低排名）︰

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參考資料︰消委會