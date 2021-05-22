入廚貼士｜煎荷包蛋不用一滴油　水煎蛋4步驟低卡無油減脂超易做

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-22 20:03

減肥期間，或許有瘦身人士選擇減少攝取油脂及碳水化合物來控制體重，進食含豐富營養及優質蛋白質的雞蛋，不但能飽腹，亦有助提升新陳代謝。若與碳水化合物或脂肪相比，人體需消耗更多的熱量來消化蛋白質。吃烚雞蛋雖有助減重，不過吃太多烚蛋難免沉悶，稍微變換方式吃「水煎蛋」，味道及外貌均像煎荷包蛋，然而不用多加一滴油。 攝影︰尹嘉蔚

水煎蛋不用一滴油，味道及外貌均像煎荷包蛋。

一般來說，荷包蛋要煎得好，多數在油鑊內放多量的油才好煎，不過油煎荷包蛋通常較油膩，熱量也隨之提升。喜歡吃荷包蛋又不想用油煎，水煎蛋可成為不錯的代替品，跟烚蛋的熱量一樣，一隻水煎蛋約介乎70至80千卡。即使用水煎，也可煎得漂亮，加少少豉油享用，熱量低之餘，味道也相當不錯，製作步驟簡單只需4步，不用怕油花四濺、煎燶或油淋淋，相對地水煎蛋更低脂和更易處理。

水煎蛋更低卡，減少油脂之餘也更易做，既有煎的香氣，又有烚蒸的軟嫩。

請按下圖有水煎蛋的做法及入廚貼士︰

+ 5 + 5 + 5

水煎蛋關鍵在利用水分，以半煎蒸的方式將蛋煎熟，既有煎的香氣，又有烚蒸的軟嫩。雖不及油煎的香酥，卻減少多餘油脂及油煙的危害，亦不擔心容易煎燶。

營養師王敏寧（Mandy）於過往訪問時指出，蛋白質食物在修身期間，可以提供飽肚感，不易導致亂吃其他食物來果腹，例如吃烚雞蛋有助減重，補充身體所需的蛋白質，使肌肉不易流失，不過要留意的是，吃雞蛋也不等於可以減肥。當燃燒卡路里時，身體須維持足夠的肌肉量，有效的蛋白質是促進肌肉生長的重要營養，同時要兼顧其他營養攝取及做運動，獲取健康減肥的成效。

【同場加映】蛋料理熱量︳炒蛋比荷包蛋肥？營養師建議2種煮法最啱做早餐

哪款蛋料理最肥？

炒蛋的熱量可以很高，若加忌廉或全脂牛奶，一份炒蛋差不多有1碗白飯的熱量達204千卡，再準確一點每100克炒蛋就有200-245大卡，比相同分量的蒸水蛋有64千卡，多出近3倍熱量。而熱門早餐Egg Benedict （班尼迪蛋）最「肥」，源於所配的「荷蘭醬」由牛油及蛋黃打成，一份2隻的班尼迪蛋約553千卡，熱量相當於2.5碗白飯。

按圖了解不同雞蛋煮法所含的熱量︰