打蝦膠貼士｜大廚示範打蝦膠爽彈唔鬆散3大重點　加蛋白係大錯？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-02 19:00

蝦膠，打邊爐會吃到，有時候也會做餸，如釀蝦膠，又或是蝦丸、蝦餅等等。講到蝦膠，大家都一定會想起一個字——「撻！」筆者試過自己打蝦膠，拼死的撻，可是出來的蝦膠感覺還是有點鬆散，完全無法成型。究竟要怎樣才能打出鮮美爽彈的蝦膠？筆者就請教了大廚，由他逐步逐步來示範。 攝影：歐嘉樂

大廚雷啟裕這次為我們示範打蝦膠，見他準備了一大碟蝦仁，問到會否用鮮蝦打蝦膠，他說：「會，但很麻煩，雖然吃起來鮮味較重，但要剝殼挑腸，價錢亦貴很多。我當你$80買1斤基圍蝦，扣除蝦頭和蝦殼後，拆完肉只剩4両，即是沒有了3/4。」因此，廚師都會用蝦仁來打蝦膠。

新鮮蝦當然鮮味，但性價比卻比用蝦仁低很多，所以很少人會用鮮蝦。

打蝦膠之所以會失敗，不外乎是成品過於鬆散，吃起來也不彈牙。有些人為了讓蝦膠更滑，會加入蛋白等，沒想到雷師傅卻說這樣是大錯特錯，還提醒了想成功打蝦膠的幾個必備條件。

請按下圖睇打出爽彈蝦膠的3大要點：

+ 3 + 3 + 3

手打、機攪有分別？

所謂「打蝦膠」，就是把蝦仁打爛至起膠，再塑形至蝦丸或蝦餅等。雷師傅坦言，餐廳多數都用碎肉機攪蝦膠，因為分量太多，難以次次都用手打，倘若分量少至半斤或一斤，則可用手攪。他指，手打跟機攪，吃起來口感不會相差太遠。雷師傅用蝦膠示範了一道「青翠百花豆腐」，大家可先從打蝦膠學起。

青翠百花豆腐所需材料，包括蝦仁、豆腐、肥豬肉、甜豆和雞湯。

眼見在打蝦膠過程中，雷師傅手法極為俐落，一下就將蝦仁拍扁，但筆者自己都試過打蝦膠，即使出盡力把菜刀拍下去，還是無法做到這效果。拍攝期間，雷師傅叫我試一次，並親自糾正我的動作、手勢、力度，又分享了一些新手常犯錯誤，最終打至起膠。

請按下圖睇雷師傅的打蝦膠步驟和心得：

+ 11 + 11 + 11

打蝦膠的部分大致完成，接下來可再把蝦膠冷藏1小時，準備開始煮蝦膠。你可以將蝦膠搓成蝦餅、蝦丸等，或是把蝦膠釀在冬菇或其他食材等。雷師傅的刀功素來有一手，曾在毛記電視的節目《國家級任務》示範將豆腐切成花狀，極幼絲的嫩豆腐在水中化開，是為「文思豆腐羹」。今次雷師傅亦會將豆腐切成碎粒，與蝦膠拌勻，問到為何有這個構思，他說：「蝦膠其實『包得住』許多食材，混和豆腐是為了吃出蝦的鮮味、豆腐的軟滑，只要把豆腐完全捽爛，讓它融在蝦膠裡便行。」

雷師傅把豆腐切成細粒，準備與蝦膠拌勻。

請按下圖睇雷師傅炮製「青翠百花豆腐」：

+ 8 + 8 + 8

筆者向來不太喜歡食豆，試食過後卻發現它跟雞湯汁配合得很好，而蝦膠則外脆內爽彈，帶微微豆香。

以下介紹幾個蝦丸、蝦膠、蝦餅的食譜，不妨活用雷師傅教的打蝦膠技巧，做出來的成品一定比以往更彈牙。

【芝心蝦丸食譜】自製蝦丸大粒過乒乓波 逐步學打超爽彈蝦膠！

【冬菇食譜】蝦膠釀冬菇財源滾滾 爽滑彈牙雙重口感

蝦膠釀冬菇食譜

【蝦多士食譜】15分鐘小吃酥脆鮮甜 自製蝦膠加一樣材料更嫩滑！

蝦多士食譜

【月亮蝦餅食譜】台灣小食泰國特色？蝦膠爽彈3招加1樣材料易起膠