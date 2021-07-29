花生醬營養｜堅果醬不一定有益健康　挑選5大原則愈幼滑愈肥？

吃適量堅果對健康有益，因果仁富含纖維和健康脂肪，有助降低患心血管疾病和癌症的風險。至於由堅果做成的醬，例如花生醬，在早年的一項研究發現吃花生醬，卻對健康沒有太多好處？結果讓人感到驚訝。



一直有大量研究指堅果對健康有益，但對堅果醬的研究卻滯後。（VCG）

愛吃花生醬的人也吸煙？

研究人員曾對超過50 萬人進行研究，發現只有吃堅果才能降低患癌症、糖尿病、呼吸系統疾病和心臟病的風險，並進一步指愛吃花生醬的人傾向吃紅肉及吸煙，這兩項均是構成心臟病的危險因素。研究人員指出，吃堅果的人可能吃不同類型的堅果，例如腰果、杏仁和合桃等，從中可攝取不同的維他命和礦物質，而吃花生醬的人卻可能不吃其他類型的堅果。

堅果醬一般來說的加工程序較多，吃堅果醬的熱量也比吃堅果多。（VCG）

堅果≠堅果醬營養

一直有大量研究指堅果對健康有益，但對堅果醬的研究卻滯後。堅果醬一般來說的加工程序較多，包括烘烤、漂白和研磨，而且有額外的鹽、糖及棕櫚油，吃堅果醬的熱量也比吃堅果多。市售的花生醬有幼滑（smooth）或粗粒（crunchy），主要取決於堅果的研磨程度，幼滑的或是粗粒的堅果醬較「肥」？

光滑的堅果醬可能含更多脂肪？

製作堅果醬涉及研磨，研磨會破壞細胞，愈光滑的堅果醬比有顆粒的成品含有更多的脂肪。按圖了解更多︰

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留心堅果醬額外添加物！

此外，吃堅果醬比吃堅果咀嚼得少，感覺上較少飽肚感，熱量吸收也隨之增加。另有一些研究表明，吃堅果並不會導致體重增加，實際上或有助減輕體重。買天然成分多及由完整的堅果製成的堅果醬，因為它的營養成分與整個堅果相似。

如果吃堅果醬代替含糖的零食，堅果醬含少量添加糖不一定是壞事。不同堅果醬的營養價值各異，例如杏仁含較多的鈣，而花生含較多的葉酸。

怎樣才是好的花生醬？

按下圖參考各營養師提議在購買花生醬時需要倍加留意的地方︰

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若想了解各營養師推薦的花生醬請按下圖參考（熱量由高至低排序）︰

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參考資料︰BBC/ 營養師（郭思慧、曾欣欣、陳秋惠）/營養學家（Miss JC）/衛生防護中心/食物安全中心/美國心臟協會