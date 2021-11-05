有機水產節2021｜鯪魚寶石魚有機無污染　購物送頭抽怎辨有機魚？

有機食物不只蔬菜，水果、豉油、海鮮同樣可有機，本港有機魚有寶石魚、羅非魚、大頭魚等，皆含豐富奧米加Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助預防心血管疾病及腦退化症等。何謂有機魚？如何分辨？



為推動本地有機漁業發展，本周日（7日）香港有機資源中心將主辦「本地有機水產節2021」，在赤柱廣場上設過百有機農產和魚類檔攤，有遊戲玩、有表演睇，還有禮物派！

有機魚可能比一般魚略貴，約$70-$80一條，視乎大小和種類，但確保食用安全。（大會提供）

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有機魚是什麼？

本港其實有16個有機漁場，每年生產2萬多條有機魚。有機水產天然無污染，營養豐富，但怎樣才算是有機魚？魚糧、魚塘原來都有關。

請按圖了解何謂有機魚？香港有哪些有機魚？哪裡可以買到？

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有機魚必須採用有機認證的魚糧養殖，而養殖的魚塘環境、水質等亦有嚴格要求，保證食用安全。凡符合香港有機資源中心《有機作物生產、水產養殖及加工處理標準》產品，可申請有機認證，經審核及確認後可獲認證標誌。本地有機認證水產包括：寶石魚、羅非魚、鯪魚、大頭魚、白鰂魚、羅氏蝦等。

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購物送有機頭抽

想一嚐有機魚的鮮味，除了可透過上述的地點購買外，當日也有多間本地有機漁場、農莊等19個攤位，即場售賣時令有機蔬菜及其他有機食品和產品。購物滿港幣$100有機水產，更即送有機頭抽。

按圖看「本地有機水產節2021」有什麼好玩和優惠？還有穿梭巴士時間表：

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低碳烹飪比賽

「本地有機水產･低碳烹飪比賽」最後兩強的參賽者將於赤柱廣場，以本地有機魚為食材用低碳烹調菜式一較高下。

按圖看部分參賽者以有機水產炮製的菜式：

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本地有機水產節2021

日期：11月7日（星期日）

時間：上午11時至下午6時

地點：赤柱廣場

費用：全免

優惠：

1. 買滿港幣$100有機水產即送有機頭抽（210ml) （送完即止）

2. 出示MTR App「本地有機水產節2021」廣告，或成功完成3個攤位遊戲即送香港有機資源中心環保遮套一個 （送完即止）