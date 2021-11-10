雙11優惠IKEA｜宜家網店減至85折　韓國網紅力推7款廚具收納用品

雙11已成每年的「購物節」，IKEA也進行網上限時優惠響應雙11，過百款廚房煮食用具及餐具低至85折，廚帕最平，只需$2.9，網購全單買滿$3,500可獲免費送貨。由於貨品花款繁多，若推介所有顯得不切實際，要滿足各人不同的喜好亦有點困難，今次就讓我們窺探韓國美女正在使用的宜家廚具，活在清新、乾淨、環保及富品味的生活下，將廚房收納整齊，雖簡樸卻是高雅。



韓國美女YouTuber 「SisLetter」訂閱用戶達244K，她經常分享自己的生活及入廚片段。而她公諸同好的推介亦包括宜家廚具及用品，以下7款她必備的廚房精品設計簡單，卻靈巧多變，價格親民，此片屹今已吸引4百多萬人瀏覽。

1.玻璃食物盒連竹蓋$49.9起



玻璃食物盒連竹蓋$49.9起，可作收納，變成焗盤或上菜盤。（SisLetter YouTube截圖）

密實蓋保持食物新鮮及食物香味，透明設計方便找到所需物品。玻璃製，適用於焗爐，可變焗盤或上菜盤。

按圖看詳情︰

2. 琺瑯鋼連蓋鍋$229.9



琺瑯鋼連蓋鍋$229.9，適用於所有爐具，迅速煮沸食物，節省能源。（SisLetter YouTube截圖）

適用於所有爐具，包括電磁爐。可貯存於雪櫃，保存剩食。由琺瑯鋼製，耐用及易清潔，加熱更均勻，更易掌握和控制烹調溫度。鍋蓋可將熱能傳回鍋內，迅速煮沸食物，節省能源。

按圖看詳情︰

3.多用途篩$79.9



多用途篩$79.9，可用作蒸層及清洗蔬果篩，可摺疊收納。（SisLetter YouTube截圖）

展開一半可用作蒸層，全開可用作內鍋，適用於大部分3至5公升鍋具。可調整出3個高度，可摺疊收納。底部穩固，蒸煮蔬菜不易翻。

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4. 油瓶/醋瓶套裝$79.9



油瓶/醋瓶套裝$79.9，尺寸小巧，便於收納。（SisLetter YouTube截圖）

玻璃瓶身，不銹鋼蓋，尺寸深24 x闊12 x高6厘米。使倒油、下醋更方便，避免飛濺。易於清潔，乾淨衛生。透明設計，一目了然。小巧尺寸，便於收納。

5. 萬用矽膠蓋$20起



圓形矽膠蓋$79.9，當容器蓋矽膠蓋，按凹可成真空狀態，保持食物新鮮及可保溫。（SisLetter YouTube截圖）

萬用矽膠蓋是廚房好幫手，蓋鍋具，蓋碗，當容器矽膠蓋，按凹可成真空狀態，保持食物新鮮及可保溫。能用於煮食爐、焗爐、微波爐及雪櫃，避免食物四濺。可放入洗碗碟機中清洗，可重複使用，減少使用保鮮紙和錫紙。

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6.瀝水篩$59.9



黑色手柄不銹鋼篩$59.9，可穩定放在鋅盆邊緣，適合大部分鋅盆。（SisLetter YouTube截圖）

黑色手柄不銹鋼篩，不易生銹，可穩定放在鋅盆邊緣。設活動手柄，適合大部分鋅盆。方便洗蔬果、瀝水、晾乾，尺寸闊23x長34厘米。

7.玻璃茶壺$79.9



耐熱玻璃茶壺$79.9，尺寸高13厘米，容量1.5公升。（SisLetter YouTube截圖）

耐熱玻璃茶壺，尺寸高13厘米，容量1.5公升。設茶隔放置茶葉，免浪費茶袋更環保，亦免吸入塑料微粒。可拆式清潔，壺身耐高溫，防燙手柄，安全使用。

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選擇廚房烘焙用具的時候，產品外觀、性價比及是否好用等，都成了購買的考慮因素。除了在蛋糕材料店中採購之外，在宜家傢俬內也發現有不錯的選擇。如喜歡烘焙或對廚房用品感興趣的話，不妨參考以下12款高CP的烘焙工具推介。



請按下圖參考（售價由低至高排列）︰