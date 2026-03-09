松子功效｜護心抗衰老防白內障6好處　常吃延年益壽每日宜吃多少?

松子（Pine Nut）是松樹果實中的種子，去殼後取出的松子仁。尺寸雖小，卻營價高，富含不飽和脂肪酸、蛋白質、碳水化合物等，也是重要的中藥材與養生食品，有助延緩衰老、降心臟病風險。



松子功效｜潤燥滋陰 改善脾虛便秘

松子，性味溫、甘，入肝、肺、大腸經，於《海藥本草》記載︰「松子溫胃腸，久服輕身，延年益壽」，中醫認為松子可潤燥滋陰、扶正補虛，適合年老體弱、體虛、便秘及咳嗽人士食用。但那些因為脾虛而常見腹瀉及咳嗽痰多的人士便要慎吃。

松子為松樹果實中的種子，去殼後取出的松子仁。（Unsplash）

松子功效｜含多種抗氧化物 降心血管病防白內障

英國心臟基金會建議控制堅果食用分量為一手，即約30克。進食太多的話，則容易攝入過多熱量，導致肥胖。舉例每天吃30克富含不飽和脂肪、膳食纖維、植物固醇和多種抗氧化物的松子，有助降低心血管疾病風險、保護細胞免受自由基損傷。而松子中富含的銅也具有抗衰老的作用，葉黃素則有助眼睛過濾紫外線，防止視網膜黃斑受損，並降低老年黃斑病變和白內障之風險。

適量進食松子亦有助降低身體增強能量。（Unsplash）

雖然堅果蘊藏油脂，不過適量進食卻有助於抑制食慾，相比薯片、蛋糕和雪糕等，堅果更是健康的零食，這也包括了松子。研究發現，體重超標的女性在早餐前吃一手松子（約30克）可以降低一天飯量約37%。松子中的蛋白質亦有助降低身體能量消耗速度，不易感覺疲倦乏力。

松子功效1：降心臟病風險

松子功效2：美顏延緩衰老

松子功效3：防黃斑病變白內障

松子功效4：抑制食慾助瘦身

松子功效5：提升身體能量

松子功效6：溫腸胃延年益壽

松子仁食譜｜醬燒杏鮑菇、松子蒜片大蝦炒意粉

醬燒杏鮑菇的靈感源於韓系的素食料理，將質感彈牙的杏鮑菇烤香，加上磨碎了松子，堅果的香味提升素菜式的層次。至於松子蒜片大蝦炒意粉，爽肉大蝦配香濃惹味的蒜片，使食欲大增，松子與意粉的配搭，一個脆、一個彈，賦予口感上更多層次，不妨考慮作聖誕主菜，氣氛到位。

醬燒杏鮑菇食譜

松子蒜片蝦仁炒意粉食譜

