年糕食譜｜Jacky Yu教9招整年糕必學粉比例　煎糕4貼士點切最好？

農曆新年快到了，又是瘋狂吃糕的日子，大家有試過自製年糕嗎？日前記者就跟名廚余健志（Jacky Yu）學整傳統糖年糕及椰汁年糕，最關鍵的分別在於澄麵和粘米粉的比例。而假使你沒有打算自己整糕，也要把Jacky的煎糕4大貼士收藏好，保證以後煎糕不但不黐底，而且吃來件件分明又外脆內軟。

攝影：龔嘉盛



恆香老餅家聯乘輕鬆小熊推出兩款年糕，而日前名廚余健志（Jacky Yu）就在工作坊上示範了如何整傳統糖年糕及椰汁年糕。Jacky說：「做年糕其實不難，只在乎粉的比例，因為會影響到軟硬度。」兩款糕所用的材料大同小異，都是糯米粉、粘米粉、澄麵水和油，最大差異在於傳統糖年糕所用的是蔗糖，成品較深色；椰汁年糕則是砂糖或冰糖，成品偏白。不過，別以為只有椰汁年糕才需要加椰漿，即使是傳統糖年糕一樣要，惟分量較少而已。

Jacky用上輕鬆小熊的兩款模具去製作年糕。

整年糕9大貼士 保證煙韌綿密

傳統糖年糕和椰汁年糕做法相似，都是先將糖煮溶，加入椰漿，粉類過篩再混和等。今次將集中講述Jacky製作椰汁年糕的步驟和9大心得，請看下圖：

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恆香×Jacky Yu椰汁年糕食譜



材料：

糯米粉200克

澄麵粉50克

粘米粉30克

砂糖/冰糖150-200克

水200毫升

油15克

椰漿130克



做法：

1.水煮滾後將糖煮溶，放涼備用；將椰奶加入糖水內，攪勻成椰汁糖水。

2.糯米粉、粘米粉和澄麵等過篩，椰汁糖水分次加入混合粉，攪拌成粉漿，最後加入油，攪至不要浮面的狀態。

3.於糕模內圍掃油，粉漿入模前，可再用隔篩隔去粉粒。

4.粉漿入模後可輕力上下晃動年糕數下，讓空氣排走，蓋上保鮮紙，並將年糕放入蒸櫃蒸50至60分鐘。



傳統糖年糕與椰汁年糕最大分別，在於糖的分別，糖年糕用蔗糖，顏色偏啡。

煎糕4大秘技 細火厚切好重要！

Jacky亦示範了如何煎糕，活動上他煎了黃金糕、年糕和芋頭糕等，全部都是金黃色，微焦得恰到好處，吃起來帶脆，卻完全不會過於焦燶。Jacky分享了自己的煎糕秘技，他的用油量不算少，但亦沒有特別多，如果你都想煎出完美的糕點，請記住以下幾個貼士：

（1）厚切；若把糕切得太薄，煎起來會軟趴趴並且欠缺口感。

（2）小火煎糕；太大火的話，糕的表面很易燶，但中間則仍然未熟。

（3）別翻來覆去；煎糕時不要心急，先待糕定型好才翻面，不要在未成型時就翻來翻去。

（4）盡可能用易潔鑊；易潔鑊一定比鋼鑊好，因為用不銹鋼鑊煎糕會容易黐底，若你只得鋼鑊，亦請記得凍鑊落油。



很多人煎年糕都會黐底並且黏作一團，但Jacky煎的年糕件件分明，表皮焦脆，裡面煙韌。

Jacky亦有煎芋頭糕，最緊要是小火厚切，就必定香口。

年糕新食法 切粒當丸子煲糖水

煎年糕時，有人會加蛋和麵粉煎香，亦有人會切粒配上椰絲、砂糖和花生等，食法似糖不甩。不過，Jacky就示範了一個較新派的創意食法—桂花酒釀年糕糖水。他說：「過完年一定剩下很多年糕，可以怎樣處理呢？它的口感煙韌，像小丸子和芋圓，因為它們的主要成分都是糯米粉，因此我會做桂花酒釀年糕糖水，不用每次都煎年糕那麼悶。」

Jacky自創的桂花酒釀年糕糖水，賣相精美。

請按下圖睇桂花酒釀年糕糖水做法：

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如果你懶得自己整糕的話，也可以購買現成的年糕，今年恆香老餅家推出一系列輕鬆小熊年糕禮盒、糖果全盒、曲奇禮盒等，筆者尤其推薦焦糖果仁曲奇酥，它是全新產品，口感似鳳梨酥，但裡面裹著的是焦糖果仁餡，不會太甜膩又帶點嚼勁。

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