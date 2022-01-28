年糕食譜｜陳倩揚薑汁年糕少糖版不敗6貼士　香軟彈牙只需2種粉

臨近新年，不少家庭會自製年糕、蘿蔔糕過年，陳倩揚近日也在社交平台分享自己陳家版本的薑汁年糕，做法簡單並不複雜，最需要準備的便是體力。陳倩揚指年糕是眾多賀年糕點最易成功的一款，跟著她的食譜及步驟，新手入廚都一定不失敗！



陳倩揚過年廚房 分享新手不敗薑汁年糕

陳倩揚近日以「過年廚房」為題，在社交平台上即席示範數款賀年菜式，其中一個食譜便是年糕。陳倩揚指她的年糕版本只需3種材料便可，若喜歡其他口味的話，亦可在煮糖水時加入薑汁、杏汁或紅棗水等。至於糖的分量，她稱自己版本的已是少糖版，若喜歡甜一點的可以加入250克的片糖或蔗糖。

陳倩揚近日以「過年廚房」為題，在社交平台上即席示範數款賀年菜式。

大家都知道陳倩揚是減醣瘦身的成功例子，或會以為她的年糕也屬減醣食譜，不過她在直播中表示新年一年只有一次，所以建議先享受美食，其後再重回減醣軌道也不失為過。

請按圖看陳倩揚薑汁年糕食譜及步驟：

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陳倩揚【薑汁年糕】食譜



材料：

糯米粉300克、粘米粉50克、片糖/蔗糖230克、水400-450毫升、油1湯匙、薑汁適量



做法：

1. 片糖及水放進煲內，煮成糖水，熄火待涼備用。

2. 糯米粉與粘米粉先拌勻及過篩。

3. 將100毫升的糖水留起，剩下的倒入混合物中，搓成不黏手粉團。

4. 逐少加入餘下糖水，慢慢搓開並搓成粉漿，當粉漿搓至順滑無細粒、呈現流動的狀態便可。

5. 加入1湯匙油及拌勻。

6. 在模具表面掃油，粉漿過篩並慢慢倒入模具中。

7. 隔水中火蒸45分鐘至1小時左右，靜待降溫及脫模，即成。



資料來源：陳倩揚Facebook