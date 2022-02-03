蔡一傑食譜｜冬菇蒸滑雞醃料入味油酒幾時放？附蒸餸好吃10大秘訣

新年大魚大肉後，留下的食材、剩菜可以再烹煮美味菜餚。雞件可做冬菇蒸滑雞，簡單的家常菜，蔡一傑在《傑少廚房》裡頭頭是道地分享他的獨門做法。



洗浸清理好雞件後斬開，跟料頭一起醃入味，記得花雕酒先行，待酒香進入雞肉，磨薑汁，加入其餘醃料來醃雞，不妨多加一些生粉，雞肉的質感更嫩滑。最後落油包封，油將醃料、雞肉的味道及水分封實，雞肉會更入味好吃。然後，用大火蒸雞13分鐘，熄火燜2分鐘，雞肉嫩滑無比。

按圖有「冬菇蒸滑雞」的做法、材料及入廚貼士︰

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清蒸好吃的10大秘訣

蒸餸簡單易處理，所用的器具亦不多，最簡單有鍋、蒸架、爐頭已可。食材蒸過後的風味不易流失，可保留食材的醇鮮，不少食材也推薦蒸熟來吃。不過蒸餸時，有可能犯上一個錯誤，便是水未滾，蒸氣未冒出來，便將食材下鍋，導致製成品大量出水。

按圖可參考清蒸烹調的10個秘訣︰

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蔡一傑【冬菇蒸滑雞做法】食譜

材料︰

冰鮮雞髀3隻、冰鮮雞翼3隻、冬菇適量、蔥適量、薑適量。

醃雞材料︰

薑汁1湯匙、花雕酒1/2湯匙、豉油1湯匙、蠔油1/2湯匙、老抽少許、糖1/2茶匙、胡椒粉少許、生粉1.5茶匙、麻油少許、生油適量。

做法︰

1.冬菇用水浸發備用；雞髀及雞翼用鹽水解凍浸軟半小時。

2.倒走污水後，搓雞件順便拔掉雞毛。

3.多餘的血水和雜質隨即跑出。

4.乾雞件水分；斬開雞件。

5.用花雕酒、薑汁來醃雞。

6.加入其他醃料醃雞，最後落油包封雞件。

7.醃雞時多加一些生粉，雞肉的質感更嫩滑。

8.冬菇切片、蔥切段、薑切片，將料頭全加入一起醃雞。

9.醃好的雞擺在碟上，用大火蒸雞約13分鐘，熄火後燜約2分鐘完成。

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