廿四節氣雨水｜濕寒易攰宜清淡多吃蘿蔔韭菜6食物 健脾去濕2湯水
二十四節氣中第二個節氣「雨水」（19日），這段期間溫度冷熱交替，早晚溫差大，有時更帶雨水，乾冷轉變為濕寒，更需注意身體保暖，飲食方面更不容忽視，「雨水」的飲食宜忌有什麼需要注意？
身體濕重易疲倦 多吃健脾食材解春困
「雨水」在每年的2月18至20日之間，今年的則在19日，「雨水」節氣過後氣溫開始回升，來自海洋的暖濕空氣變得活躍並漸漸向北移動，於是北半球的雨量逐步增多。由於降雨量增加成了潮濕多雨的天氣，當身體無法即時適應環境的轉變，便產身了「春困」的生理現象，即是疲倦、嗜睡、頭昏腦脹等情況。
若要解春困，最重要的是養脾，因為脾胃虛弱者，化濕能力弱，容易積濕，當濕氣重又不能排出體外，「濕邪」便會侵犯人體致病。春季的健脾蔬菜有很多，適量食用有助身體健脾去濕，對抗春困。
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請按圖看節氣「雨水」適宜食物：
1.韭菜：補腎益胃、充肺氣、散淤滯。
2.蘿蔔：健脾化滯，清熱生津。
3.紅棗：補脾益氣、補血安神、緩和藥效。
4.銀耳：生津益氣、滋陰潤肺，有助改善口乾舌燥與氣管問題。
5.大蒜：暖胃、提振食慾、助消化、促血液暢通、降低膽固醇等功能。
6.山藥：益腎氣、健脾胃、潤皮毛、化痰。
春天切忌吃辣 多飲去濕湯水食療
坊間的去濕方法有很多，其中一個為多吃辣，但香港氣候並不適宜吃辣去濕，過辣甚至會影響脾胃發揮代謝水濕的功能，令身體更難排出濕邪，因此應少吃以下4類食物，而且要以清淡為主，不宜再多吃冬季的滋膩食物。
1. 酒精、牛奶和油膩食物：加重腸胃負擔。
2. 甜食、炸物：讓身體產生過氧化物，加重發炎反應。
3. 生冷食物、冰品或涼性蔬果：讓腸胃消化吸收功能停滯。
4. 辛辣食物：易影響脾胃代謝水濕功能，令身體更難排出濕邪。
春季養脾最容易是從食療入手，紅豆薏米水、粉葛扁豆赤小豆瘦肉湯等等都是去濕的能水，而小菜亦有不同選擇，以下是一些健脾去濕的湯水食療食譜，可供參考：
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