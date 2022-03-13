職人吹水｜星星師傅氣炸鍋燒腩仔食譜　皮脆肉嫩10招皮硬因鬆錯針

燒腩仔、燒肉是極受歡迎的燒味，最愛那烤得脆卜卜的皮！自製燒肉聽起來像是不可能的任務，但隨住氣炸鍋愈來愈普及，在家中都能自製皮脆肉嫩的燒肉。職業廚師出身的人氣YouTuber星星師傅，就在其頻道「職人吹水」分享了詳盡的氣炸鍋燒腩仔製法，選哪些肉最好？醃幾耐最適合？如何才能做到皮鬆脆不硬？



燒臘舖的燒肉，是把原隻新鮮豬放入大爐裡燒，家裡當然做不到，但你可以去凍肉舖或日式百貨買急凍豬腩條、五花腩，以今次的分量來計，大約2磅左右，分量適合一般家庭，亦比原隻新鮮豬平得多，兼較易處理。星星師傅的做法是，先將豬腩肉醃一晚。對他而言，好吃的燒腩仔應是表皮酥脆、鬆化，但不是硬崩崩，吃到牙骹掉落的那種。這次，他在影片中就分享了4個讓燒肉皮脆卜卜的貼士，以及其他秘技。

本身是職業廚師出身的「星星師傅」，退休後成為烹飪YouTuber，經常在「職人吹水」頻道拍片分享食譜，由於手法正宗專業，影片風格詳細又實用，數年來獲香港與海外網民熱捧，現時已有65萬人訂閱。

「職人吹水」YouTube頻道由職業廚師「星星師傅」於2017年創立，第一道菜是「魚香茄子煮豆腐」，網友公認他的教法很無私，他就曾解釋是因為不想某些菜式的傳統做法失傳。（YouTube截圖：職人吹水）

請按下圖睇星星師傅製作燒腩仔的方法：

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皮脆肉嫩的燒腩仔大功告成。（YouTube截圖：職人吹水）

燒腩仔跟黃芥辣是絕配。（YouTube截圖：職人吹水）

星星師傅氣炸燒腩仔食譜



材料：

急凍豬腩肉2磅

鹽2湯匙（醃肉）

醋2湯匙（灼肉）

紹酒2湯匙（灼肉）

白醋適量（上皮）

五香粉適量

沙薑粉適量

胡椒粉適量



做法：

1.豬腩肉用鹽醃一晚後，以水洗淨，在底部較厚肉的骨位切幾刀，讓它較易熟。

2.煲滾一鍋水，加醋和紹酒烚豬腩肉，水滾後轉中小火，兩面各烚10分鐘。

3.混合五香粉、沙薑粉和胡椒粉，製成醃料。

4.在豬皮表面鬆針後，塗上白醋加速豬皮風乾，把醃料均勻地塗在豬肉上，再以2至4層錫紙包住豬腩肉（別包住豬皮）。

5.以80度氣炸豬腩肉10分鐘，烘乾豬皮。

6.分三階段炸豬腩肉，依次是180度氣炸15分鐘、200度氣炸15分鐘，最後除走錫紙以180度氣炸15分鐘。

