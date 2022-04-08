Gi味俱全｜黃淑儀三文魚焗飯食譜6貼士　鰹魚湯與米水黃金比例是?

有時在家都會貪方便，將飯和餸混合一起煮，煮個有味飯便算。除了冬季常吃的臘味飯，黃淑儀（Gigi姐）還推介「三文魚焗飯」，不過她的做法並非用焗爐，而是用電飯煲，更分享了煮有味飯保持乾爽、避免材料出水的小貼士。



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》，分享了三文魚焗飯的做法，有點似日本的炊飯。她說，即使用魚做有味飯都不用怕腥，除了三文魚外，還配上紅蘿蔔、洋葱、菇菌、西蘭花等有顏色的配料，讓大家增加食欲。講到煮這個電飯煲三文魚焗飯的秘訣，Gigi姐就教路，先以「米和水1:1」的比例浸米4小時或以上，隔走水分，將米與其他材料炒勻，加入鰹魚粉開出的鰹魚水煮飯，就一定會順利煮到。

三文魚焗飯的關鍵，是鰹魚粉開成的湯，會讓成品味道更好。（節目截圖：《Gi味俱全第三季》）

請按下圖睇三文魚焗飯做法和6大貼士：

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1. 米、水、鰹魚粉比例為1杯米：1杯水：1湯匙鰹魚粉。例如今次用2杯米，便需用2湯匙鰹魚粉和400毫升水。

2. 菇菌別用水洗：菇蒂多數很多泥，用濕毛巾抹便可，別用水洗，否則會一邊煮一邊出水，難以衡量煲飯水的分量。

3. 連包裝剪掉菇蒂：可以避免菇散開來。

4. 室溫解凍三文魚：別把整片三文魚放入水解凍，室溫解凍便可。

5. 瀝走浸米水：因鰹魚湯已調好，不宜影響到分量。

6. 西蘭花別太早下鍋：西蘭花不宜和其他蔬菜同煮，避免變黃。

電飯煲煮成的三文魚焗飯大功告成，色彩很豐富！（節目截圖：《Gi味俱全第三季》）

黃淑儀三文魚焗飯食譜



材料：

米2杯、水2杯（浸米用）、三文魚扒1塊、洋葱半個（切碎）、紅蘿蔔半條（去皮刨絲）、鮮海鮮菇1包（抹淨、一開二）、西蘭花半個（洗淨，切小朵）、牛油1小塊



鰹魚水：

水400毫升、鰹魚粉2湯匙



調味料：

清酒2湯匙、生抽1湯匙



三文魚醃料：

鹽半茶匙、黑椒碎1湯匙



做法：

1.米洗淨，浸4小時或至過夜，瀝乾水分備用。三文魚扒加醃料略醃，先把三文魚用中火煎至7成熟，盛起。

2.鍋中加牛油和少許油爆炒洋葱至透明後，加入紅蘿蔔、海鮮菇，把米倒入，加入清酒和生抽炒勻，全部材料連米放進電飯煲，加鰹魚水，把三文魚鋪面，按煮飯功能。煲飯期間，用煎魚剩下的油爆炒西蘭花備用。

3.飯煲至半熟（約10分鐘）取出三文魚，拆骨起肉，再放回煲內，拌勻再煲5分鐘。飯熟，把西蘭花放入拌勻，即可享用。

