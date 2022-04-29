Gi味俱全｜黃淑儀豆豉雞食譜　豆豉味更香雞髀均勻易熟5大貼士

豆豉雞是一道惹味的家常菜，也有人會煮豆豉雞翼等等。黃淑儀（Gigi姐）就在節目分享豆豉雞的做法，除了選用雞髀代替全雞外，她分享了獨門的豆豉配方，味道更香更有層次。



有點年紀的朋友，可能都會聽過譚國梅這個名字，她是6、70年代的電視台烹飪主持，亦出過《珍羞百味》等食譜著作，而黃淑儀（Gigi姐）亦是她的學生之一。Gigi姐在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中透露，她第一道跟譚國梅學做的菜就是豆豉雞，當時首次發現，原來在家都可以做到酒樓味道，讓她開心不已。傳統的豆豉雞都會用全雞去做，但Gigi姐就用了2隻雞髀，方便小家庭，以下就分享她做豆豉雞的5大貼士！

黃淑儀曾跟初代烹飪主持譚國梅學做菜，第一道學的便是豆豉雞。

請按下圖睇Gigi姐做豆豉雞的材料、步驟和貼士：

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豆豉雞大功告成！（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

黃淑儀豆豉雞食譜



材料：

雞上髀2隻（斬件）

紅葱頭6粒（略拍）

紹酒1湯匙



配料：

豆豉醬2湯匙

（加陳皮茸、洗淨豆豉、蒜茸用刀背搗碎成醬）

紅辣椒1隻（剪粒）

薑2片（切粒）

蒜茸2湯匙



醃料：

老抽1湯匙

鹽半茶匙

胡椒粉少許



調味料：

生抽1茶匙

老抽1茶匙

蠔油1茶匙

糖1湯匙

胡椒粉及麻油各少許

水半杯



做法：

1.雞洗淨，抹乾水分，切件，以醃料略醃。

2.燒熱略多油，下雞件，鋪平，中火煎2分鐘，反轉煎另一面。加入紅葱頭，爆香後加入辣椒，煎至雞七成熟，盛起，倒去多餘油份。

3.原鍋下豆豉醬和薑爆香，加入雞件、紅葱頭及辣椒，灒酒，下調味料炒勻，以大火爆炒至水分收乾。

