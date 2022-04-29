Gi味俱全｜黃淑儀豆豉雞食譜 豆豉味更香雞髀均勻易熟5大貼士
撰文：鄧穎琪
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豆豉雞是一道惹味的家常菜，也有人會煮豆豉雞翼等等。黃淑儀（Gigi姐）就在節目分享豆豉雞的做法，除了選用雞髀代替全雞外，她分享了獨門的豆豉配方，味道更香更有層次。
有點年紀的朋友，可能都會聽過譚國梅這個名字，她是6、70年代的電視台烹飪主持，亦出過《珍羞百味》等食譜著作，而黃淑儀（Gigi姐）亦是她的學生之一。Gigi姐在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中透露，她第一道跟譚國梅學做的菜就是豆豉雞，當時首次發現，原來在家都可以做到酒樓味道，讓她開心不已。傳統的豆豉雞都會用全雞去做，但Gigi姐就用了2隻雞髀，方便小家庭，以下就分享她做豆豉雞的5大貼士！
請按下圖睇Gigi姐做豆豉雞的材料、步驟和貼士：
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黃淑儀豆豉雞食譜
材料：
雞上髀2隻（斬件）
紅葱頭6粒（略拍）
紹酒1湯匙
配料：
豆豉醬2湯匙
（加陳皮茸、洗淨豆豉、蒜茸用刀背搗碎成醬）
紅辣椒1隻（剪粒）
薑2片（切粒）
蒜茸2湯匙
醃料：
老抽1湯匙
鹽半茶匙
胡椒粉少許
調味料：
生抽1茶匙
老抽1茶匙
蠔油1茶匙
糖1湯匙
胡椒粉及麻油各少許
水半杯
做法：
1.雞洗淨，抹乾水分，切件，以醃料略醃。
2.燒熱略多油，下雞件，鋪平，中火煎2分鐘，反轉煎另一面。加入紅葱頭，爆香後加入辣椒，煎至雞七成熟，盛起，倒去多餘油份。
3.原鍋下豆豉醬和薑爆香，加入雞件、紅葱頭及辣椒，灒酒，下調味料炒勻，以大火爆炒至水分收乾。
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