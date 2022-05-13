開榴槤貼士｜李錦聯自創開榴槤3步驟輕鬆省力！熟甜3特徵一搖即知

榴槤季已到，一眾榴槤迷紛紛出動搜羅自己喜愛的品種。未開的榴槤最能保留「香氣」及新鮮度，但面對帶著尖刺又硬的外殼，加上沒有開榴槤專用的彎月刀，看似單靠個人力量未必可以切開。然而開榴槤不一定要用上圓月彎刀，大廚李錦聯示範利用家用廚刀及3步便將榴槤掰開，即使女士亦可輕鬆駕馭。



李錦聯自創秘技開榴槤 簡單省力

開榴槤的確讓人傷腦筋，硬邦邦又帶有尖刺，處理上的確讓人感覺無從入手。網絡上不少教人開榴槤的技巧，大多都是由找出榴槤紋路開始，再一步步將榴槤掰開。倘若看不出榴槤的紋路豈不是只有暴力才可打開？大廚李錦聯在自己的YouTube頻道教授自創的開榴槤勁招，筆者觀看過後亦感覺他的方法比坊間介紹的更為簡單省力，主張先切後掰。

大廚李錦聯在自己的YouTube頻道教授自創的開榴槤勁招。（《李係煮廚 CooKing Li》截圖）

開榴槤前，李錦聯指可以靠聞、搖及拍來看看榴槤的為熟成程度，皆因榴槤熟成程度剛剛好才是最美味香甜。

成熟榴槤3特徵：

1. 聞一聞榴槤尾部：若氣味太濃代表過熟；散發出淡淡榴槤味代表熟度剛好。

2. 搖一搖整個榴槤：如果搖到內裡有鬆鬆的感覺，好像脫了殼般，代表剛剛熟。

3. 用刀拍榴槤：拍出來的聲音帶有迴響則代表熟度剛好。



李錦聯指可以靠聞、搖及拍來看看榴槤的為熟成程度。（VCG）

請按圖看開榴槤步驟及貼士：

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榴槤保存方法

榴槤即開即食最能品嚐到其香氣及味道，不過榴槤始終燥熱，一次吃過量有損健康。倘若想好好保存榴槤果肉，李錦聯建議果肉取出後好好的用保鮮紙包好，然後放入冰箱的保鮮格，同時亦謹記盡快食用，以免因冷藏過久而影響口感。

果肉取出後用保鮮紙包好，然後放入冰箱的保鮮格，同時亦謹記儘快食用。（資料圖片）

開榴槤步驟

1. 在榴槤的尾端位置切一刀。

2. 細看榴槤的星型坑紋，挑一個容易掰開的坑紋，將刀插入坑紋中先一切，再輕輕力一撬。

3. 沿著已撬開的一格將榴槤掰開，榴槤果肉盡現。餘下的可根據坑紋的位置輕力掰開，取出果肉，即成。



資料來源：YOUTUBE@李係煮廚 CooKing Li