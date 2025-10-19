減肥早餐｜米餅低脂低鈉1塊28千卡！營養師建議美味5配搭營養均勻

減肥期間適合吃什麼小食，不少營養師推薦米餅，它的熱量十分低，成分單純，吃兩、三塊作零食無傷大雅。



減肥米餅｜米餅分兩款

記者請教營養師王敏寧（Mandy）關於健康且較難致肥的零食時，Mandy十分推介米餅，但她提醒選購米餅時要注意，避免那些加入了油分及大量食物添加劑的產品。市售的米餅主要有兩種形態，一款是細、薄而脆；另一款像擠壓爆谷而成的「米通」般比較大塊，味道很淡，有人會形容似吃「發泡膠」，它的體積雖然大，但熱量不高，吃來也是鬆脆的。

米餅有無鹽及低鹽2款可揀。（尹嘉蔚攝）

減肥米餅｜1塊米餅=28千卡 熱量少過1塊方包

米餅大多以白米及糙米為主要成分烘烤，加熱後會呈現蓬鬆狀，吃2至3塊大米餅已有點飽肚感。在M&S Food內有無鹽及低鹽2款米餅出售，成分表建議每次食用量是2塊，熱量約56千卡，同時屬於低脂、低糖及低鈉食物。但米餅的味道很淡，不是人人也抵受得住，Mandy提議可加少少低脂醬料來増加味道，這相比吃1塊方包的熱量為低。此外，避免購買加了朱古力醬的米餅，額外添加糖及脂肪使本來低卡的米餅的熱量大為提升。

【健康零食】營養師推介20款低卡零食 日食幾多唔肥原來有得計！

1塊米餅熱量約28千卡、0.4克脂肪。（尹嘉蔚攝）

減肥米餅｜欠纖維蛋白質 點配搭助控制血糖？

米餅主要是由大米及糙米製成，營養主要是碳水化合物，幾乎沒有蛋白質和纖維來減緩碳水化合物對血糖的影響。為了減弱它們對血糖的影響，因此，營養師建議將米餅配適量的魚肉、雞肉、鷹嘴豆蓉、牛油果或番茄等一起享用，味道也更吸引。

其次，有一款細、薄而脆的米餅，在買日本零食的地方見到，有鹽味、醬油味兩種。每塊2.5克的鹽味米餅有11千卡、0.16克脂肪；而每塊6克的醬油米餅有23千卡、0克脂肪。

營養師王敏寧（Mandy）表示零食當中，她十分推介米餅，選購米餅時要注意，避免那些加入了油分及大量食物添加劑的產品。（尹嘉蔚攝）

