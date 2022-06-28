去漬貼士｜水龍頭陳年水垢黏液1招徹底洗甩　光潔亮麗免擦不費力

鋅盆、水龍頭往往是廚房清潔經常遺忘的地方，細心觀察下便發現水龍頭沾滿水垢及黏液。縱然安裝了濾水器，出水口位置不乾淨的話，水質也會受影響。清潔水龍頭不需用任何化學清潔劑，只需要檸檬酸便可將水垢、黏附在出水位的白色污垢一次清走。

攝影：余曉彤



清潔水龍頭的前後對比，左圖為清潔前；右圖為清潔後。

水垢從哪裡來？洗潔精成養分易滋生細菌

鋅盆、水龍頭是廚房最濕的地方，亦因為長期留有漬水或少量食物殘渣，容易導致排水口發臭。排水口異味的問題可以用冰粒解決，但水垢（水漬）及黏液相對難清潔，當水龍頭變得乾爽時「一撻撻」的水垢顯而易見，即使如何擦洗亦難以清除；黏液常出現在出水口的位置，殘留過久會令細菌滋生，容易養出帶有臭味的細菌，或令鋅盆再次傳出異味。

洗碗時，洗潔精難免會到處飛濺黏附在水龍頭和縫隙，由於這些洗潔精含有油性成分，容易黏附污物。當帶有污物的洗潔精濺到縫隙和水龍頭上，而又不馬上清潔，久而久之水垢及黏液便慢慢形成，更變成難以清洗的陳年水漬。

天然清潔劑一次清走千年污垢

筆者利用天然清潔劑檸檬酸將陳年水垢、黏液、出水位的白色污垢一次過通通清走。不過由於家中的水龍頭沒有添置花灑頭，難以示範清潔出水位，因此是次利用了2個水龍頭作示範。

請按圖看清潔水龍頭步驟：

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清潔水龍頭步驟：

事前準備：以1：2的比例將檸檬酸開成水，檸檬酸分量為1份；水的分量為2份。

1. 廚房紙沾滿檸檬酸水，以濕敷形式敷在水龍頭約3小時，盡量令廚房紙緊貼在水龍頭上面，其後用濕布將水龍頭清洗一次。

2. 用牙刷將水龍頭的接駁位置刷洗。

3. 在水龍頭的出水位置（微濕）灑上檸檬酸，用不鏽鋼湯匙將檸檬酸刮走。



根據以上的步驟將水龍頭清洗，水垢、黏液通通一次過去除，過程就只需要檸檬酸。檸檬酸在$12店或者家品店如日本城有售，售價相差頗大。筆者在尖沙咀的裸買店（Green Bitch）看到的售價是$7/100克；日本城的售價是$15/50克，建議購買前應貨比三家。

檸檬酸主要去除水垢、肥皂屑等鹼性汙垢，售價也相差頗大，個人建議在裸買店購買，便宜又環保。

使用須知

1 使用時及清潔時必需戴上手套以保護雙手

2 避免與其他清潔劑 、白醋一同使用

3 由於檸檬酸會溶解鈣質，因此不可使用在大理石等天然石材上

使用時亦避免與其他清潔劑，特別是氯系漂白劑，混在一起會產生有毒氣體，絕對不能混合使用。

資料來源：香港開電視《健康原因講多D》