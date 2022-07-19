揀麵包貼士｜Café點餐麵包你識幾多？認清16款世界麵包點食更美味

麵包迷不能不知的小知識，只需花幾分鐘便能掌握16款世界馳名麵包品種，在Café點三文治配咖啡時，店員問你︰「想要什麼麵包？」你也能即時回應。各款的麵包最適宜配上什麼食材享用才能發揮各自的風味和特色？



麵包（Bread）是一個大家族，遇見各式各樣的麵包，總不能劃一以Bread來形容，這看來有點詞窮，Ciabatta、Focaccia、Bagel、Baguette、Brioche、Sourdough、Croissant…你能看懂多少個單字？儼如意大利麵（Pasta）一樣，其中也分上長、短意麵，天使麵（Capellini）、寬意粉（Fettuccine）、扁意粉（Linguine）、千層麵（Lasagna）、通心粉（Macaroni）、螺絲粉（Fusilli）、蝴蝶粉（Farfalle）等。

歐陸麵包衝擊港式麵包市場

麵包是世界的主要糧食，也是日常餐點中的常吃食物，三文治和薄餅等也要用上「麵包」來製作。歐洲是麵包的搖籃，在歐洲旅行時五餐有四餐總離不開麵包，近年歐陸麵包更進佔香港市場，不單單只有法棍和牛角包，香港麵包界多了不少新成員，特別是酸種麵包Sourdough，以往很多人難以接受口感又硬又粗的麵包，現在反倒有不少顧客愛上了硬麵包，切薄片烘香配炒蛋、牛油果、芝士及火腿等甚是滋味。

香港咖啡店文化熾熱，店中不乏麵包影蹤，最常見應是Bagel、Croissant和Sourdough，港式麵包市場，例如雞尾包、排包、菠蘿包等當然亦有捧場客，本土麵包的地位不能被取代，只是各走各的市場及客路。不過，歐陸麵包無疑是股不能輕視的勢力，在世界各地馳名，其中來自意大利、德國、法國等地的麵包，同樣是麵包，但身價與雞尾包和菠蘿包大相逕庭。

歐陸式麵包一般以高溫焗製，麵包大多以硬身為主，保存期一般較耐。（Unsplash）

16款馳名世界麵包品種 如何搭配更美味？

16款馳名世界的麵包品種，你了解它們的特色、風味及宜搭配的食物與飲品嗎？

【意大利麵包】



．拖鞋麵包（Ciabatta）

來自意大利北部，僅用麵粉、水、橄欖油、酵母和鹽製作，製法與法式長棍麵包類似。麵包中氣孔很多，易於吸收醬汁，常用於製作Panini三文治。有說只呈長方拖鞋狀的意大利白麵包才叫Ciabatta。搭配︰多元化材料製成Panini三文治。

拖鞋麵包（Ciabatta）經常在連鎖咖啡店及連鎖三文治店中碰見。（iStock）

．麵包棒（Grissini）源自意大利都靈，常見的佐餐麵包之一，本來是麵包師用剩餘的麵糰隨手製作的點心，現在是意大利餐廳中常見的開胃麵包。麵包棒富嚼勁及香味。搭配︰火腿、芝士、酒類。

．佛卡夏（Focaccia）

意大利的主食麵包，呈扁平狀，麵糰中加人大量的橄欖油，撒入香草、洋蔥、番茄等調味烤制，有淡淡的鹹味和濃郁的橄欖油味，是薄餅Pizza的原型，口感鬆軟及油潤，多數在前菜前或和正餐麵包一起食用。搭配︰火腿、肉類、蔬菜、芝士，做成三文治。

按圖睇，快速走勻世界，幾分鐘認識世界馳名麵包16款（附圖片、製作和配搭）︰

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【德國麵包】



．黑麥麵包（Rye Country Bread）德國傳統黑麥麵包，有時被稱為裸麥麵包或者黑麵包，典型的德式裸麥粉粗麵包使用碾碎的裸麥，通常不加小麥粉製成。顏色偏深、味道偏酸、口感較粗糙。搭配︰宜切薄片後烘烤，配芝士、牛油及沙律醬等食用。

．德國鹽味卷餅（Pretzel）通常為繩結的形狀，故有人稱為蝴蝶脆餅。鹹味明顯，有獨特的鹼香味，有些製成品表層會刻意保留粗鹽顆粒。烘烤前將麵糰結浸在鹼水中，就能做到漂亮的深棕色外殼。搭配︰啤酒和德式香腸。

【法國麵包】



．法式長棍麵包（Baguette）法國傳統麵包，由不含油脂的麵粉製作，外殼十分堅硬，內心濕潤而柔韌，香氣濃郁。傳統法棍的酸度明顯，而白法棍味道均衡較百搭。搭配︰煙熏三文魚和酸忌廉尤佳。

．圓法國麵包（Boule）

泛指球狀的法國麵包，麵種比例較多，口感偏硬，味道偏酸，內心多孔濕潤柔軟，可儲存較長時間。法國最普遍的Boule多以小麥麵粉和黑麥麵粉製成，前者較香甜，後者帶輕微的黑麥苦澀。搭配：濃味食材如煙燻肉、芝士等製成三文治。

圓法國麵包（Boule）味道偏酸，與酸種麵包Sourdough口味有些近似。（iStock）

．法國奶油麵包（Brioche）

又稱為布里歐，為法國的甜點，起源於法國諾曼底，在波爾多、威尼斯等地很受歡迎。麵糰中加人豐富的雞蛋和牛油與牛奶烤成，鬆軟及香甜，各地已有不同的版本。常見型態為吐司狀，雞蛋、麵粉比例較高，口感扎實；第二種為尖型，鮮忌廉比例較高，口感綿密。搭配︰抹醬或原味享用。

【其他歐式麵包】



．酸種麵包（Sourdough）加人乳酸菌和酵母共同發酵，透過長時間發酵麵糰而焗製出來的麵包。表皮質地較硬，口感十分有韌勁，酸味明顯，小麥本身的清香平衡了部分酸味。搭配︰在三藩市通常挖空麵包，盛忌廉蜆湯食用；或切片配牛油果、炒蛋等享用。

．英式瑪芬（English Muffin）

英國傳統麵包，快餐店中用於製作豬柳蛋漢堡。質地鬆軟，表皮帶脆，多成早餐。搭配︰通常切成兩半煎烤後抹牛油、果醬或夾煎蛋、火腿食用。

英式瑪芬（English Muffin）一定為普遍港人認識，大型連鎖快餐店中的豬柳蛋漢堡、煙肉蛋漢堡也用到英式瑪芬。（iStock）

．肉桂卷（Cinnamon Roll）起源於瑞典，麵包呈螺旋狀，焗製時加入肉桂粉、砂糖、鹽等。呈深棕色，常淋上白糖霜，香氣濃郁，味道偏甜。搭配︰搭咖啡、紅茶享用。

．牛角包（Croissant）

歐洲常見的早餐麵包，在麵糰中逐層加入牛油，完成品酥脆而多層，牛油香氣濃烈。搭配︰原味享用，搭咖啡、橙汁成早餐。

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．比得包（Pita Bread）

又稱口袋餅，是中東和希臘等地流行的傳統麵包，由高溫短時烘烤，麵糰中間會鼓起，呈中空口袋狀。冷卻後變得平坦，中間留下一個口袋。麵包質地柔軟、富咬勁。搭配︰夾肉片、生菜等各種餡料。

．貝果（Bagel）又稱麵包圈、百吉圈，由發酵了的麵糰捏成圓環，在滾水煮過後才入爐烘焙，口感充滿嚼勁，色澤多數深厚。翻熱前的貝果質地堅硬，翻熱後外脆內軟。可配多種材料例如罌粟籽及洋蔥等。搭配︰忌廉芝士、蜜糖、牛油、煙三文魚等。

貝果（Bagel）是Café中的常客，翻熱後外脆內軟，有餡或無餡的均是美味。（iStock）

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【日韓麵包】



．北海道吐司（Hokkaido Milk Toast）

傳統常見的吐司麵包有方形與山形兩種形狀，質地蓬鬆柔軟，切片後可抹果醬、花生醬食用或製成三文治。而在傳統白吐司麵包基礎上，麵糰中加入北海道產的牛奶和鮮忌廉，製成的吐司奶香濃厚，口感綿軟如雲朵。搭配︰抹醬或原味享用。

．麻糬麵包（Mochi Bread）

傳統麻糬麵包由糯米粉製成，家庭製作多使用麻糬預拌粉。外殼酥脆、飽滿圓潤、表面龜裂，內裡軟糯煙韌、孔洞大及多。可夾黑芝麻、紅豆等餡料，也可弄多款口味，朱古力味、芝士味等。搭配︰配茶、咖啡等作茶點。

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參考資料︰小紅書SKP GOURMET、Wiki