西蘭花苗營養｜西蘭花苗≠西蘭花3大健康好處能否抗癌？竟味似蘆筍

西蘭花苗（又名長柄西蘭花）日漸普及，它是一種類似莖部較長較幼的西蘭花，但不論味道或是營養價值，都跟平時食開的西蘭花不同。而更大的差異，是它並不是西蘭花所屬的十字花科蔬菜，因它是與另一種蔬菜混種而成的。



西蘭花苗不是西蘭花的苗

西蘭花苗常被誤會是西蘭花的幼苗，其實這個名只是匿稱，因為它看上去確實與西蘭花十分相似，不過其莖部較長和軟，咬起來不像西蘭花般硬。原來，西蘭花苗是西蘭花與芥蘭的混合體，自90年代培值而來，花的部分像西蘭花，莖則像芥蘭，烹調時更快熟。有指它的味道比西蘭花還要細膩還要甜，吃來有點像蘆筍，即使不喜歡吃西蘭花的人，對西蘭花苗或許也能接受。

西蘭花有「蔬菜之王」的美譽，而西蘭花苗的營養價值也不低，以下簡列每100克西蘭花所含的營養：



熱量：35千卡

碳水化合物：6克

蛋白質：3.5克

脂肪：0克

纖維：5克

鈣質（佔每日建議攝取量）：4%

鐵質（佔每日建議攝取量）：7%

鉀質（佔每日建議攝取量）：6%



西蘭花苗熱量低，但纖維含量相對較高，並有相當含量的蛋白質。西蘭花還含有鈣、鐵等一系列微量營養素，並可能提供多種維他命，如：維他命A和D。

西蘭花苗營養價值不低。（資料圖片）

若想知道西蘭花苗對健康有何好處，請看下文：

1. 抗氧化和抗炎

十字花科蔬菜富含抗氧化和抗炎化合物，例如類胡蘿蔔素（植物中黃色、橙色和紅色的有機色素）以及維他命C、E。過度的氧化壓力會引起慢性炎症，從而令人生病，而西蘭花苗中的抗氧化劑可防止體內的氧化壓力反應。

西蘭花苗有抗氧化劑，並且能抗炎。（資料圖片）

2.促進心臟健康

西蘭花苗有助預防心髒病，一項研究發現，吃這類蔬菜可防止動脈斑塊阻塞、動脈硬化，以免血液無法順暢地在心臟流入和流出，引起心臟病和中風等。另一項澳洲研究以1,226名70歲以上且未診斷出動脈硬化的女性為對象，發現多吃同類蔬菜，可降低動脈阻塞導致的死亡風險。

此外，動物和試管研究顯示，西蘭花苗中的蘿蔔硫素有助減輕炎症和防止動脈狹窄。

西蘭花苗降低動脈硬化以至心臟病等風險。（資料圖片）

3.血糖控制

吃西蘭花、西蘭花苗等富含纖維的食物，有助控制血糖，因為身體消化這類高纖食物需速度較慢，飽腹感因而延長，亦可防止身體因消化較快的食物（如：精製碳水化合物、含糖飲料和糖果）等令血糖急升。

動物研究中亦發現蘿蔔硫素對血糖有益，另一項針對97名二型糖尿病成人的研究指，在12周受試期內，每日服用西蘭花芽提取物以及相當於150µmol蘿蔔硫素，可有效降低空腹血糖水平，並改善 HgA1c（長期血糖控制的標誌物）。

西蘭花苗高纖的特質，有助降血糖。（資料圖片）

西蘭花苗能抗癌嗎？

西蘭花以抗癌功效見稱，西蘭花苗又能否做到這個效果呢？西蘭花苗的抗氧化劑確實具抗癌潛力，有指蘿蔔硫素亦能抑制癌細胞活化和生長。而部分病例對照及動物例究亦顯示，十字花科蔬菜能降低癌症所導致的死亡風險。不過專家始終認為，下結論前還需做更多研究。