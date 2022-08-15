木耳營養｜降血脂通便6好處木耳宜浸幾耐？配這2食材強骨緩關節痛

木耳（黑木耳）又稱雲耳，有「血管清道夫」的別名，不少人都靠食木耳來降三高。一般來說，食木耳可能是涼拌木耳、木耳蒸雞等，但原來它跟某些食材一同食用，更可令功效倍升！



木耳是一種口感爽脆的食用菌類，營養豐富，一般人都知道它對心血管有益，能降血壓、血脂等。其實除此之外，它還蘊含抗氧化力強的花青素，以及促進腸臟蠕動的膳食纖維等，而箇中的水溶性纖維，則可以幫助體內膽固醇代謝、穩定血糖等，以下將簡介木耳營養價值，並盤點木耳的健康好處。

1杯（約7克）的乾木耳營養成分如下：



熱量：20卡路里

碳水化合物：5克

蛋白質：少於1克

脂肪：0克

纖維：5克

鈉：2毫克

膽固醇：0克



簡單來說，木耳是低脂、低熱量而又高纖的食物，而其鉀質、鈣質、葉酸、鎂質、磷質等亦不容忽視。

請按圖看木耳對身體的6大好處：

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木耳對身體的6大好處：



1. 黑木耳的膳食纖維中有水溶性纖維，能降低膽固醇以及飽和脂肪酸，減少產生血栓的機會，並調節控制血糖的濃度。



2. 黑木耳中含有多醣體屬複合性碳水化合物，使身體免疫力提升。



3. 黑木耳含有的維他命B2幫助進食後將食物轉化成熱量，對細胞有保護性的作用。



4. 鈣質豐富，每100克已用水發好的黑木耳含有34毫克的鈣質，有助維持骨骼和牙齒健康，亦有協助心臟和肌肉收縮等功效。



5. 含豐富鐵質，每100克已用水發好的黑木耳含有5.5毫克的鐵質，有助預防缺鐵性貧血。



6. 木耳含有植物性膠質，有助排便暢通防便秘，加上膠質會黏附胃壁絨毛，可以減少吸收油脂和膽固醇以防止肥胖。



木耳係腸臟十分有益。（photo-ac）

木耳浸泡愈久愈多毒素？浸多久最好？

如果你不知道如何烹調木耳，可參考以下涼拌及湯水食譜。不知你有沒有聽說過，有人食完木耳後肚痛並口吐白沫，最終中毒身亡，原來這與浸泡時間長短有關。木耳有一種叫「卟啉」的光感物質，愈新鮮就愈多卟啉，進食後有機會將有毒物質帶進體內。

乾木耳理論上在曝曬過程中已釋出適量卟啉，再浸水應可清除，但經實驗比對，浸1小時、24小時以及48小時的木耳中，其含菌量會隨浸泡時間不斷以倍數增長，足足相差1250倍，證明浸得愈耐愈多菌！由於浸泡1小時木耳的含菌量仍處於安全水平，因此浸大應用科學部的鄧銘澤博士建議，浸泡30分鐘至1小時便足夠。

市售的木耳多是乾品，煮之前需要浸泡，但建議把浸木耳的時間保持在1小時內，以免含菌量超標。（資料圖片）

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功效提升2大食材配搭

除了以上食法，配以下食材更可增強功效。

（1）蝦

木耳含有鐵質，而蝦質含銅，兩者同吃時能把鐵轉化成帶氧的血紅素，使皮膚呈現健康血色，並有潤澤秀髮、減輕關節炎疼痛等效用。

木耳配蝦食居然能減輕關節痛。（Pixabay）

（2）蛋

如上文所講，木耳蘊含磷和鈣，能組合成磷酸鈣，對強健牙齒、骨骼皆有益處，若曾遇上骨折，吃木耳和蛋有助復原。

此外，木耳與蛋同吃也對骨骼等有益。（資料圖片）