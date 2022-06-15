木耳營養｜雪耳=白木耳補鈣控血糖6好處4類人慎食　黑白木耳點揀?

木耳可入饌也可用作中藥藥材，全因其營養價值高，在中醫有「平民燕窩」之稱；西方的營養學有「阿士匹靈」之稱，適當食用可降低壞膽固醇、防止血管硬化、排便暢通等功效。



雪耳、黑木耳、白背木耳各有功效

木耳一般可分為3種，分別是白木耳、黑木耳及白背木耳，前者常用作煲湯、煮糖水；後兩款常用作醃漬、炒煮。雖說大家都是木耳，但在中醫角度中各木耳的功效有所不同，黑木耳以補血為主；白背木耳以活血為主。新鮮的木耳可在郊外找到，但謹記不要採摘及進食，因新鮮的木耳帶有毒性，進食後再曬太陽會引發中毒不適的情況。新鮮採摘的木耳經過曝曬後毒性大減，浸發過後剩下的毒性會溶於水中，可安全食用。

木耳一般可分為3種，分別是白木耳（左）、黑木耳（中）及白背木耳（右）。

請按圖看各木耳特徵及功效：

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銀耳、黑木耳及白木耳功效：

銀耳性平無毒，有健脾開胃、滋陰潤肺和益氣清腸作用。

黑木耳與白木耳均有補益氣血、潤肺益胃、活血氣燥和消痔通便作用。



新鮮採摘的木耳經過曝曬後毒性大減，浸發過後剩下的毒性會溶於水中，可安全食用。（視覺中國）

「阿士匹靈」黑木耳鈣鐵豐富 一家大細都啱食

西方的營養學中，普遍提及的都是黑木耳，在食物界別中更有不同的綽號如「血管清道夫」、「阿士匹靈」等等，全因其營養豐富既可降血壓和降血脂，又有豐富的鐵和鈣，完全適合一家大細食用，以補充各人所需。黑木耳是一種食用菌類也同屬黑色食物，故當中的花青素具抗氧化作用，能排除身體的自由基，令身體更健康。

無論是乾雲耳或者木耳，都以乾燥為佳。（視覺中國）

此外，黑木耳含有豐富的膳食纖維（包括果膠和非水溶性纖維）。當中的果膠可與膽汁結合，並排出體外，有助降低血液中的膽固醇。而非水溶性纖維則會在大腸中吸收水分並膨脹，有助刺激腸道蠕動，預防便秘。

請按圖看木耳對身體的6大好處：

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木耳對身體的6大好處：

1. 黑木耳的膳食纖維中有可水溶性纖維，能降低膽固醇以及飽和脂肪酸，減少產生血栓的機會並調節控制血糖的濃度。



2. 黑木耳中含有多醣體屬複合性碳水化合物，使身體免疫力提升。



3. 黑木耳含有的維他命B2幫助進食後將食物轉化成熱量，對細胞有保護性的作用。



4. 其鈣質豐富，每100克已用水發好的黑木耳含有34毫克的鈣質，有助維持骨骼和牙齒健康，亦有協助心臟和肌肉收縮等功效。



5. 其鐵質豐富，每100克已用水發好的黑木耳含有5.5毫克的鐵質，有助預防缺鐵性貧血。



6. 木耳含有植物性膠質，有助排便暢通防便秘，加上膠質會黏附胃壁絨毛，可以減少吸收油脂和膽固醇以防止肥胖。



4類人慎吃木耳 女性生理期間不宜食用

雖說木耳功效多樣，但由於偏寒涼加上有抗凝血物質，並非人人適宜，而且過度進食亦會有損健康。脾胃虛寒、有凝血功能問題、有急性腸胃炎人士，以及女性在生理期間覺得身體較虛弱或是腹部會冷痛的人，均不宜食用黑木耳。如不清楚自己體質，可先向中醫師或營養師查詢。

（資料圖片）

資料來源：健康2.0／RTHK《醫食同源》