入廚貼士｜炸豆腐汆水大減1/3油！日專家教2招去油減營養流失煮法

油揚豆腐（甜腐片）即是炸豆腐，跟我們的炸豆卜相似，只是尺寸比豆卜大。然而，炸豆腐的油分相對地高，怕過多油脂的人事前需汆水減油。

攝影：余曉彤



油揚豆腐是將厚切的木綿豆腐慢炸而成，口感外脆內軟，煮湯或是作煎釀料理也非常適合。雖說是經過油炸，但亦蘊含了大豆的營養素，包括大豆異黃酮、大豆卵磷脂、維他命E，它們有助預防認知障礙症，並對大腦有益。但始終油炸過，烹煮前必需先汆水一次以減少油分，特別是湯類的料理，去油後再煮可減低湯汁的油膩感，保留鮮味。

油揚豆腐雖然經過油炸，但亦蘊含了大豆的營養素，包括大豆異黃酮、大豆卵磷脂、維他命E。（資料圖片）

汆水後可減2.2茶匙油 鈣質、大豆異黃酮齊流失

汆水的主要作用便是去油，根據日本食品標準成分表2020年版內的資料顯示，未汆水的油揚豆腐含34.4克脂肪（約6.8茶匙油）；汆水後其脂肪含量約23.4克（約4.6茶匙油），即足足減去約11克脂肪（約2.2茶匙油）。不過，汆水減油的同時，部分營養如鈣、水溶性的大豆異黃酮、大豆卵磷脂便會流失到熱水中，建議可根據自己所需選擇汆水與否。

油揚豆腐汆水後脂肪含量大減，由約34.4克減至23.4克。

白鑊烘煎減流失營養 大豆卵磷脂助增記憶

認知障礙症研究專家長井薰醫學博士曾在J2節目《幫緊你醫緊你》中講解大豆異黃酮有助活化負責記憶及學習的大腦海馬體功能，而大豆卵磷脂是構建大腦傳遞物質的原料之一，除了增強記憶力，還能加快大腦運轉功能。若想保留以上的營養素，長井薰教授建議直接用白鑊烘煎，利用炸豆腐本身的油分來烹調，以防營養素流失。

想透過吃炸豆腐而減低認知障礙症風險，記得不要將炸豆腐汆水去油，直接利用它本身的油分烹調。（《幫緊你醫緊你》影片截圖）

輕易汆水2方法 傳統方法最能去油脂

日本營養師和漢步實分享油揚豆腐去油方法，分別用傳統方法及用微波爐加熱法，對比兩個方法，和漢指傳統的汆水方法更能去除較多油分。而懶人可用微波爐加熱法，但謹記事後要再用廚房紙吸一吸油。

請按圖看油揚豆腐汆水方法：

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營養師和漢也提醒油揚豆腐的保存方法非常簡單，放入密實袋中再放入雪櫃中冷藏，使用期限前食用。

資料來源：J2《幫緊你醫緊你》／Hint-pot