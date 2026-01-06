益生菌功效｜護腸增免疫力5好處儲存錯1步無效！揭益力多細支之謎

益生菌功效｜益生菌有助腸道蠕動，解決便秘問題。市面有不少乳酸飲品聲稱含有大量活性益生菌，惟內含大量糖分，儲存不當更影響益生菌的功效。若不想利用乳酸飲品攝取益生菌的話，有那些食物可以取締又能夠攝取足夠的益生菌？



益生菌功效｜乳酸菌是益生菌一種

益生菌在人體腸道健康上扮演了很重要的角色，人體腸道內的益生菌比例愈高，腸道內的毒素就愈少、愈健康，也能改善腸胃機能和消化。乳酸飲品，又經常與益生菌掛鉤，兩者又有什麼關係？

註冊營養師陳曼婷（Ariel） 指益生菌泛指在進食後對於人體會帶來正面健康作用的菌株。而我們經常聽到的乳酸菌，其實是益生菌的其中一種。由於乳酸菌可以代謝糖分，生產出乳酸，因此被稱為乳酸菌。但其實目前被發現對人體帶來正面效用的益生菌中，超過九成都屬於乳酸菌。早餐乳酪｜空肚食乳酪功效大減！幾時食最好？配1物整腸效果更強

益生菌泛指在進食後對於人體會帶來正面健康作用的菌株，而我們經常聽到的乳酸菌，其實是益生菌的其中一種。（余曉彤攝）

乳酸菌5好處｜改善濕疹、免疫系統失調

乳酸菌最為人熟悉的好處應是「改善腸胃功能」，以解決腹瀉、便秘、腸道吸收等問題。其實腸道益生菌跟我們身體的免疫系統也很有關係。Ariel指近年有更多研究顯示，攝取乳酸菌亦有助改善自身免疫系統失調、調整容易過敏的體質，例如濕疹或鼻炎、過度活躍症、紓緩新冠康復後「長新冠」後遺症。

1. 改善腸胃功能

2. 改善自身免疫系統失調

3. 調整容易過敏體質

4. 過度活躍症

5. 紓緩「長新冠」後遺症

乳酸菌對紓緩「長新冠」後遺症亦有幫助。（iStock）

益生菌功效｜乳酸菌每日宜攝取多少？2類人慎食

雖然健康人士攝取過量的乳酸菌並不會帶來負面影響，但Ariel建議每天攝取100-1000億個菌落形成單位（CFU）以獲得乳酸菌帶來的益處。 如果是免疫力功能低下、或患有小腸細菌過度生長的患者，在使用前，需要與醫生諮詢。

坊間的乳酸飲品大多都是100毫升至250毫升不等，細細樽的益力多便是100毫升，曾經好奇為什麼會出產那麼少容量的飲料？與當中的益生菌有沒有關係？Ariel稱飲品的容量與功效性並沒有直接關係，只要留意飲品的每食用分量含有100億左右的益生菌便可，多喝反而增加糖分攝取。

免疫力功能低下、或患有小腸細菌過度生長的患者，在服用乳酸菌前，宜向醫生諮詢。（余曉彤攝）

乳酸菌飲品不能沒有糖？

乳酸菌飲品含有對人體有益的活性益生菌（Probiotic），此益菌需依靠糖分生存，有足夠糖分才能養著過億的益生菌，換句話說，糖分愈多乳酸菌存活的時間愈長。

活性乳酸菌17分鐘繁殖一次，過程中會將糖分解為乳酸，抑制害菌生長，以達至平衡好壞細菌的作用。而生產商為了將乳酸飲品調製成大眾喜歡的酸甜味道，會再加果糖、蔗糖、砂糖等，所以飲品的含糖量才會如此高。再者，糖也是一種食物保存劑，大量糖會令食物保質期延長。

Ariel Chan為資深澳洲註冊營養師，畢業於香港大學後赴澳悉尼大學修讀營養學碩士課程，兼中醫營養和自然療法學家，相信「food as therapy」，改變飲食亦可以扭轉健康。（受訪者提供）

益生菌功效｜儲存不當變糖水 太高太低溫功效消失

乳酸菌飲品因為含有糖分，在室溫放置過久會導致變壞，在室溫放置超過4小時就不適宜飲用。若是乳酸菌膠囊，在室溫25°C下擺放半年亦不會消失效用。Ariel指，若儲存溫度太低會影響乳酸菌活性；溫度太高會導致活性乳酸菌消失，一般建議：雪藏至0-4°C為佳。若乳酸飲品內沒有活性乳酸菌，或數量不足便沒有聲稱有助腸道健康的益處。

糖分是乳酸菌主要的食物，為了希望乳酸菌保持活性，乳酸飲品一般會含糖量較為高。（余曉彤攝）

益生菌功效｜補充益生菌 4類發酵蔬菜一樣得

乳酸菌飲品含大量糖分，患有乳糖不耐症者飲用過後或會有過敏反應，如腹瀉及皮膚敏感。攝取益生菌不止有飲品，Ariel建議可以選擇發酵類的蔬菜，例如泡菜、納豆、天貝、醃小黃瓜，作為獲取乳酸菌的來源，亦都可以考慮市面上的乳酸菌補充劑/膠囊。

如不能飲用乳酸飲品，可選擇發酵類的蔬菜或乳酸菌補充劑，作為獲取乳酸菌的來源。（little plant/Unsplash）

