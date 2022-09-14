奇異果催熟｜日本奇異果變甜秘技　3步驟甜度增3倍最重要冷藏？

奇異果太硬太酸，一個簡單方法就可以催熟奇異果，將果肉由酸變甜，避開吃到眼朦朦的酸咪咪奇異果。

攝影：余曉彤



日本奇異果變甜秘技

酸咪咪的奇異果惹人討厭，切開後總不能把它棄掉，原來仍有一個方法可以拯救已切開的奇異果，將本來的酸味變甜。日本「てふや食堂」在Twitter教授奇異果變甜的秘技，它有別於傳統利用乙烯催熟，而是利用溫度。記者決定照辦煮碗試一次，選用比較酸的青奇異果，結果發現此做法的確成功！若切開品嘗一口發現是酸的，不妨利用這個簡單方法，只需一日將奇異果的酸味變甜。

日本「てふや食堂」在Twitter教授奇異果變甜的秘技，實試過後的確成功。

請按圖看奇異果變甜方法：

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奇異果變甜做法

1. 奇異果的外皮削掉。

2. 切成約1厘米寬的奇異果片。

3. 放入食物盒中，放入雪櫃冷藏1晚，第二日即可食用。



奇異果變甜方法（Twitter@tehutan）

是次測試中，使用了味道偏酸的青奇異果；金奇異果在完熟後會相對較甜。

奇異果冷藏後甜度升3倍 6類水果宜冷藏

乙烯催熟法主要將奇異果與含高濃度乙烯的蔬果同放在紙袋或塑料袋，提高保存溫度，加快催熟。然而，日本「てふや食堂」介紹的則以低溫的方法保存催熟。根據食品産業技術總合研究機構的研究人員立木美保在日本節目《この差って何ですか？》所指，水果可分為兩類：（1）適宜冷藏後進食的水果和（2）無需冷藏、適宜室溫下進食的水果，兩者的分別在於果糖的含量。

立木解釋果糖可分為呋喃糖（Furanose）和吡喃糖（Pyranose），吡喃糖的甜度是呋喃糖的3倍。如果將高糖分的水果先冷藏，過程中呋喃糖會轉變成吡喃糖，因此味道亦會變甜就如奇異果。

適宜冷藏後進食的水果：西瓜、葡萄、梨、蘋果、奇異果、車厘子。

無需冷藏、適宜室溫下進食的水果：香蕉、蜜柑、菠蘿、桃、蜜瓜、士多啤梨。



如果將高糖份的水果先冷藏，過程中呋喃糖會轉變成吡喃糖，因此味道亦會變甜。（Charles Betito Filho/Unsplash）

資料來源：Twitter@てふや食堂、TBS《この差って何ですか？》