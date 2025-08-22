烚粟米貼士｜包香甜5招先浸水2塊葉是關鍵　粟米「甩牙」唔新鮮？

烚粟米貼士｜粟米食法很多，例如：粟米湯、粟米肉粒飯、牛油粟米等等，可是也有人覺得，烚粟米才是最原汁原味，最能保留粟米味道的。不過，坊間有不少粟米雖標明是「超甜粟米」，味道吃起來卻不怎麼樣。以下就教大家幾招烚粟米清甜秘技，原來烚煮過程、上碟後如何處理等，都大有學問。

烚粟米貼士｜揀粟米

開始烚粟米之前，先學習如何揀粟米，記者就曾經請教過本地農夫小英，她說粟米的種植期一般為3個月，不算太難種，另外又介紹了一些香港常見的粟米品種，並分享揀粟米貼士。若些粟米並非每粒齊齊整整，中間出現「甩牙」情況，那是否代表粟米變壞或不新鮮？

請按下圖睇常見粟米品種及揀粟米貼士：

小英說揀粟米要脹卜卜夠飽滿，但西方有些「肥仔粟米」又黃又粗壯，只因加入農藥化肥去催谷產量，吃起來味道未必及得上自然種植的粟米。自然耕種的粟米顏色混雜，可能有白有紫，亦不如人工的「肥仔粟米」粗壯，吃起來卻清甜順喉。有些粟米顆粒中間有凹陷，不夠飽滿，也不建議購買。由於粟米不是每粒都成功授粉，不一定粒粒都齊齊整整，或會出現小英口中的「甩牙」情況，其實不代表粟米已變壞，仍可放心食用。

粟米鬚也是一個關鍵，顏色轉深啡色代表熟透可以採摘，但最好不要太乾。粟米葉應呈青綠色，不要乾枯。

烚粟米貼士｜增甜飽滿營養更吸收3秘訣 烚煮5步驟凍或熱水下鍋？

烚粟米貼士｜保留最內層葉 留住水分阻營養流失

烚粟米如何增甜呢？首先盡可能買連葉的原條粟米，而第一步就是先別把粟米葉完全拔走。粟米葉通常有幾層，建議最內的一兩層要保留，它們有如保護屏障一樣，有助留住粟米中的水分，並防止營養過分流失。

【小貼士】烚粟米不要把葉子完全拔掉，建議保留最內的一、兩層葉。

烚粟米大功告成，當然你亦可以搭配牛油享用，成為牛油粟米！

烚粟米香甜5招：

（1）不要把葉子完全拔掉，建議保留最內的一、兩層葉。

（2）烚粟米前先把粟米浸室溫水或冷水20-30分鐘。

（3）烚粟米的水加糖。

（4）加蓋煮滾粟米後，開小火烚10分鐘至熟透，並馬上盛起瀝乾。

（5）上碟後在粟米上灑點鹽帶出甜味。

