烚粟米貼士｜烚粟米留葉浸凍水5招更香甜 粟米「甩牙」唔新鮮？
撰文：鄧穎琪
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粟米食法很多，例如：粟米湯、粟米肉粒飯、牛油粟米等等，可是也有人覺得，烚粟米才是最原汁原味，最能保留粟米味道的。不過，坊間有不少粟米雖標明是「超甜粟米」，味道吃起來卻不怎麼樣。以下就教大家幾招烚粟米清甜秘技，原來烚煮過程、上碟後如何處理等，都大有學問。
攝影：鄧穎琪
開始烚粟米之前，先學習如何揀粟米，記者就曾經請教過本地農夫小英，她說粟米的種植期一般為3個月，不算太難種，另外又介紹了一些香港常見的粟米品種，並分享揀粟米貼士。若些粟米並非每粒齊齊整整，中間出現「甩牙」情況，那是否代表粟米變壞或不新鮮？
請按下圖睇常見粟米品種及揀粟米貼士：
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保留最內層葉 留住水分阻營養流失
至於烚粟米如何增甜呢，首先盡可能買連葉的原條粟米，而第一步就是先別把粟米葉完全拔走。粟米葉通常有幾層，建議最內的一兩層要保留，它們有如保護屏障一樣，有助留住粟米中的水分，並防止營養過分流失。
至於其他烚粟米香甜貼士，請參考下圖：
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烚粟米香甜5招：
（1）不要把葉子完全拔掉，建議保留最內的一、兩層葉。
（2）烚粟米前先把粟米浸室溫水或冷水20-30分鐘。
（3）烚粟米的水加糖。
（4）加蓋煮滾粟米後，開小火烚10分鐘至熟透，並馬上盛起瀝乾。
（5）上碟後在粟米上灑點鹽帶出甜味。
揀粟米飽滿一定好？
揀粟米要脹卜卜夠飽滿，但西方有些「肥仔粟米」又黃又粗壯，只因加入農藥化肥去催谷產量，吃起來味道未必及得上自然種植的粟米。
有些粟米中間間雜不同顏色粟米粒是否正常？
自然耕種的粟米顏色混雜，可能有白有紫，亦不如人工的「肥仔粟米」粗壯，吃起來卻清甜順喉。
有些粟米中間出現甩牙情況是否代表變壞？
有些粟米並非每粒都成功授粉，因此不一定每顆粟米粒都齊齊整整，會出現「甩牙」的情況，其實不代表粟米已變壞，仍可放心食用。
粟米鬚若變深啡色是否不新鮮？
粟米鬚顏色轉深啡色代表熟透，可以採摘，但最好不要太乾。