消委會牛油｜安佳總統13款不含致癌物1款滿分$19！牛油烹調5建議

消委會測試28款市面常見的預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬等相關產品，發現逾5成樣本檢出致癌物環氧丙醇及縮水甘油脂肪酸酯，多數為人造牛油。環氧丙醇同時具基因毒性和致癌性，而攝取過量污染物3-MCPD則會損害腎臟及男性生殖能力。



逾半檢出致癌物 惟數量未超標

消委會是次牛油測試涵蓋12款牛油及16款人造牛油及塗抺醬，當中包括8款植物油的脂肪塗抺醬、3款混合脂肪塗抹醬及混合脂肪、2款蒜味人造牛油、2款添加植物固醇或甾烷醇的脂肪塗抹醬，以及一款起酥油。

13款人造牛油含致癌物氯丙二醇 earth balance最高

測試結果顯示，全數12款牛油未檢出有毒的氯丙二醇（3-MCPD）；16款人造牛油及塗抺醬中，有13款都檢出3-MCPD，含量最高的樣本為「earth balance」每公斤含1200微克，惟含量未超過歐盟標準上限。根據聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA），以及歐洲食物安全局（EFSA）報告，長期每日過量攝入氯丙二醇，會損害腎臟功能、中樞神經，甚至影響雄性生殖系統。

消委會測試了12款牛油及16款人造牛油及塗抺醬。（消委會圖片）

15款檢出致癌物環氧丙醇 earth balance超歐盟標準

環氧丙醇具基因毒性和致癌性，歐洲食物安全局報告結果表示攝入「偏高」環氧丙醇（「偏高」攝取量指每公斤體重攝入0.6至4.9微克）對所有消費者的健康所造成的影響值得關注。

測試樣本中有15款檢出的環氧丙醇由每公斤含60至1500微克不等，最高含量的樣本為「earth balance」，每公斤（1千克）含1500微克環氧丙醇，即5克（約1茶匙）含7.5微克環氧丙醇，同時超出歐盟標準（每公斤1,000微克）。

Earth Balance的Original Buttery Spread每公斤（1千克）含1500微克環氧丙醇，超出歐盟標準（每公斤1,000微克）500微克。 （Earth Balance網頁）

雪印檢出致癌物苯並[a]芘 符合歐盟標準上限

世衞的國際癌症研究機構把苯並[a]芘列為「令人類患癌」，屬基因致癌物。現時食安中心為食油訂定的行動水平是每公斤10微克苯並[a]芘；歐盟標準上限則為每公斤含2微克。根據是次測試結果，只有「雪印特級植物牛油」檢出苯並[a]芘，含量為每公斤0.8微克，符合香港現行的行動水平及歐盟標準上限。

請按圖看不含致癌物（致癌物環氧丙醇、縮水甘油脂肪酸酯及苯並[a]芘）牛油樣本：

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Meadows、Flora總評獲5星 平均3.5-4.5星不等

28款牛油、人造牛油及塗抺醬中，只有2款總評獲5星，分別是「Flora Light Spread」500克$43.9和「Meadows Spread with Sunflower Oil」250克售$19，其餘所獲分數為3.5-4.5不等。

請按圖看總評4.5星或以上的牛油樣本（由總評分數低至高排列）：

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安佳反式脂肪酸最高 長期攝入增患心血管疾病

人工及天然反式脂肪酸對身體有相同影響。反式脂肪酸會增加體內壞膽固醇水平，同時降 低好膽固醇水平，對身體的影響較飽和脂肪酸大，長期攝入大量反式脂肪酸，可能增加患心血管疾病的風險。測試結果顯示「安佳」所含的反式脂肪酸是最高，每100克含5.0克反式脂肪酸，而「OraSi」則沒有檢出反式脂肪酸。

長期攝入大量反式脂肪酸，可能增加患心血管疾病的風險。（photo-AC）

牛油不宜高溫烹煮 正確使用牛油5貼士

牛油經常用作烹煮或製作糕點，事實上並非每款牛油都適合煮食，以一般牛油為例其煙點（約150°C至175°C）比精煉食用植物油低。當加熱牛油至100°C，當中的水分蒸發後，剩下的奶脂及其他奶類成分很易燒焦變黑，並不適合高溫煎炒，較適合用於製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。此外，消委會對使用食用牛油提出5建議，請按圖：

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消委會對使用食用牛油5建議：

1. 牛油的煙點（約150°C至175°C）比一般精煉食用植物油低。當加熱至100°C時，當中水分蒸發後，易燒焦變黑，因此牛油不宜高溫煎炒，較適合製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。



2. 如選擇以牛油烹調，應選無鹽牛油，因較易控制鈉含量。有鹽牛油較適合塗抹麵包，塗抹醬亦不宜烹調食物。



3. 製作西餐醬汁時，牛油應留待最後才加入，以防止變燶。



4. 如想用牛油煎牛扒，建議使用澄清牛油（clarified butter），它去除了水分及其他奶類成分，只含奶脂，不易燒焦變黑，煙點較高（約230°C至250°C）。



5. 牛油（butter）屬動物性油脂，當中約一半是飽和脂肪酸，跟人造牛油及塗抹醬產品均屬於高脂食物，過量攝入會增加患心血管疾病風險。



牛油的煙點（約150°C至175°C）比一般精煉食用植物油低，不宜高溫煎炒。（Dan Dennis/Unsplash）