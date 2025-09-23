颱風樺加沙｜打風唔食貴菜？5類粗纖食物促腸道蠕動 防便秘糖尿病

颱風樺加沙｜3號風球現正生效，隨着超強颱風樺加沙風勢逐漸增強，天文台將於今日（23日）下午2時20分改發8號烈風或暴風信號。由於樺加沙來勢洶洶，大家昨天開始已在超市、街市掃貨，打風前蔬菜價格急升，$35一斤菜似乎是意料中事。其實，想攝取足夠纖維，又不想捱貴菜？可以有很多其他選擇，同樣有效促進腸道蠕動，不怕便秘！

超強颱風樺加沙迫近，大家都超前準備，在百佳的貨價上，蔬菜最早沽清，只留下一包包甘筍最後待沽。

蔬菜纖維｜粗纖食物促進腸道蠕動

蔬菜纖維豐富，有助排便，但除了多食深綠色蔬菜，也可吃粗纖維食物，增加糞便體積，促進腸道肌肉蠕動，配合足夠水量，有助防止便秘。

粗纖維食物由於不易消化，有助促進腸胃蠕動，幫助糞便排出。烹調時即使沒有蔬菜，以其他高纖食材取代，同樣可讓腸胃順暢運作。此外，攝取足夠粗纖維還可以幫助改善肥胖、高血脂、糖尿病等。粗纖維食物不只是深綠色蔬菜，主要有5大類。

五穀雜糧類例如燕麥、番薯屬於粗纖維食物有助減少便秘發生。（尹嘉蔚攝）

粗纖維食物5大類

粗纖食物1｜五穀雜糧類：燕麥、番薯、花生、栗米、小米等

粗纖食物2｜豆類：青豆、黃豆、紅豆、綠豆、黑豆等

粗纖食物3｜菜類：青椒、蘆筍、洋蔥、茄子、芹菜、韭菜、紫菜等

粗纖食物4｜生果類：蘋果、梨、提子、杮、士多啤梨、菠蘿等

粗纖食物5｜菇類：蘑菇、冬菇、金菇、木耳等

粗纖食物｜分水溶性、非水溶性兩類

纖維有分成「水溶性」與「非水溶性」，兩者對身體機能各有益處。蔬果的果膠、昆布和海帶芽所含的海藻膠、蒟蒻有的葡甘露聚醣，以及燕麥、菇類中的β-葡聚醣都屬於水溶性膳食纖維；粗硬，爽脆的食物，例如牛蒡、椰菜花、豆類、全穀類等，則是非水溶性膳食纖維的來源。

